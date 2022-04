La canarinha derrotó a las charrúas y solo necesita que Venezuela no gane a Colombia esta tarde en La Calera para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo Sub 20.

Brasil Sub 20 derrota a Uruguay en el Sudamericano Femenino y está a punto de clasificarse al Mundial

Sudamericano Sub 20

En la tarde de este jueves comenzó a celebrarse la fecha 2 del cuadrangular final del torneo Sudamericano Femenino Sub 20 en la ciudad de La Calera. A pesar de la eliminación de la Roja, las cuatro selecciones que siguieron avanzando en el certamen están dejándolo todo por uno de los dos boletos al Mundial.

La próxima Copa del Mundo Sub 20 será en Costa Rica en agosto próximo y solo dos países de Sudamérica dirán presente. Brasil, luego de derrotar por 1-0 a Uruguay en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, quedó con un pie y medio dentro de la cita planetaria, y todo dependerá de lo que ocurra más tarde con Colombia y Venezuela.

El partido entre charrúas y brasileñas estuvo apretado. A diferencia de lo que ocurrió en la primera jornada del torneo, en que la canarinha se llevó el triunfo por 2-0, esta vez fue un escueto 1-0, con único gol de Cris a los 28 minutos. La defensa uruguaya desvió el balón pero la volante recibió sola frente al arco y pateó directo a la esquina.

Aunque Brasil intentó ampliar el marcador en reiteradas oportunidades, la portera Vanina Sburlati se convirtió en una muralla que impidió que marcaran el 2-0, lo que deja a Uruguay todavía con posibilidades de clasificar a la siguiente fase, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Colombia y Venezuela desde las 18:30 horas.

¿Qué necesitan? Si gana la Vinotinto, las cafeteras quedan eliminadas y tanto ellas como charrúas tienen aún posibilidades de conseguir un boleto al Mundial Femenino Sub 20. E incluso eliminar a la verdeamarela, ya que en la última fecha juegan Uruguay vs Colombia y Venezuela vs Brasil.

En cambio, si las colombianas rescatan un triunfo o un empate en la fecha 2 del Sudamericano frente a las venezolanas, le dan el boleto inmediatamente a las brasileñas y obligarán a que, en la última fecha, se defina a la segunda clasificada.