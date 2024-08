Mariano Closs no había escuchado las quejas del capitán de San Lorenzo de Almagro en contra de Felipe González, el juez central de un cuarteto de árbitros chilenos. Gastón Campi arremetió contra el silbante por la complicidad que mostró con Eduardo Vargas.

“No sé si van a comer juntos después del partido“, denunció el defensor del Ciclón. El connotado relator argentino le encontró la razón al referente de los Gauchos de Boedo. “No lo había escuchado. Lo banco a Campi. Muy bien”, aseguró Closs en el panel de ESPN F1.

Felipe González conversa con el portero Gastón Gómez de San Lorenzo. (Pedro Vilela/Getty Images).

Atlético Mineiro celebró con mucha polémica la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. “Los tres árbitros…no, el línea de yo…hace rato que no veía dos árbitros tan eléctricos como los que vi. Me sorprendieron. Mirá que veo partidos de fútbol, me gusta estar encima del arbitraje“, dijo Closs.

Este icónico narrador trasandino prosiguió con su intervención. “(Felipe) González y (José) Retamal hacía pah y venía para allá. Nunca visto. Era el Beccacece de los líneas. El árbitro lo mismo”, fue la comparación que hizo Mariano Closs. Encontró respaldo en sus compañeros del panel. Miguel Rocha la sacó barata, pues no fue incluido en los fustigamientos.

Mariano Closs critica a Felipe González: dos árbitros chilenos en el ojo de la polémica

Mariano Closs le apuntó a una decisión específica de Felipe González, uno de los dos jueces chilenos a los que apuntó luego de la eliminación de San Lorenzo de Almagro. “Estaba a los gritos, y no expulsó a Otavio”, añadió el narrador, quien tuvo varios relatos memorables en la Eurocopa 2024.

“Dice amarilla y estaba bien mostrada, pero cuando vuelves a ver la imagen de Otavio, era una roja sin duda. No sé qué puedes decirle a tu árbitro que no hay expulsión. No hay manera de eso”, dijo el relator. Además de eso, aprovechó de darle una palmada de respaldo a Leandro Romagnoli.

El director técnico de San Lorenzo le dejó una buena impresión a Closs, siempre exigente en su paladar futbolístico. “Creo que Romagnoli, no sé cómo será de técnico el día de mañana, pero la lectura previa contra un equipo brasileño la vi lógica. Nunca vi más al equipo rival en esta llave”, expuso Mariano Closs, quien le pegó duros raspacachos a González y Retamal.

A pesar de todo, Atlético Mineiro debe afinar detalles para la serie ante el actual campeón de la Libertadores: se medirá a Fluminense, que dejó en el camino a Gremio mediante los lanzamientos penales. El Tricolor Gaúcho no tuvo en la cancha al chileno Alexander Aravena.

