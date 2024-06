16 días faltan para que comience oficialmente la Copa América 2024, y uno de los encuentros que llamará la atención en la fase de grupos será el que enfrente al actual campeón Argentina frente a la Selección Chilena, en Nueva Jersey, mismo lugar donde se ganó el título en 2016.

Un duelo que al otro lado de la Cordillera se encargan de “bajarle el perfil“. Quizás por soberbia o por miedo, los trasandinos toman el duelo ante La Roja con sensaciones encontradas. Aunque en la mayoría de ese país, hablan pestes de los nuestros.

Tal es el caso del histórico periodista Miguel Tití Fernández, que en palabras al medio Vía Libre no dudó en afirmar que la Selección Chilena será “el equipo decepción” en la Copa América, y explicó su opinión en la extinción de la Generación Dorada.

La Roja “decepcionará” en Copa América dicen en Argentina

“Yo creo que con Chile pasa algo: tuvieron una generación de futbolistas de 5, 6 o 7 futbolistas de élite, los empezó a preparar el ‘Bichi’ Borghi en un Colo Colo famoso en donde tuvo a Vidal, Alexis Sánchez y varios futbolistas y me parece que esa generación se le fue extinguiendo“, señala el ex reportero de cancha.

En esa línea, Tití Fernández agrega que “se le fue el arquero (Bravo), Vidal ya está grande, Alexis Sánchez también, fueron desapareciendo… Es cierto que van apareciendo otros pero me parece que no son de la jerarquía de esa generación que lo tuvo a Bielsa en un momento como entrenador, después lo tuvo a Sampaoli”.

Para cerrar su opinión, el comunicador advierte que “me puedo equivocar de medio a medio, pero me da la sensación de que necesita un recambio, como en su momento Argentina necesita un recambio, me parece que Chile también. Hay que ver si nacen futbolistas de categoría como esos que estábamos mencionando”.

¿Cuándo se ven las caras?

La Roja y Argentina se enfrentarán en la Copa América 2024 durante la segunda fecha del Grupo A, en duelo que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, y se jugará el martes 25 de junio, a partir de las nueve de la noche (hora de Chile).

