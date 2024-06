La selección chilena prepara su participación en la Copa América 2024, donde buscará repetir las glorias del 2015 y 2016. Las finales ganadas frente a Argentina son un recuerdo que todavía vive en la mente de los chilenos y también de los argentinos, tal como destacó Paulo Díaz.

El defensa de River Plate suma varios años de experiencia al otro lado de la cordillera y es uno de los 24 convocados por Ricardo Gareca para preparar el torneo. Por eso, es una voz autorizada para hablar de qué significa esta competencia en la rivalidad de ambos países.

En un evento comercial, Díaz palpitó lo que será el enfrentamiento de la Roja contra la Albiceleste. “En Argentina siguen teniendo mucha pica con el chileno por las dos Copa América”, reconoció el zaguero, quien busca superar molestias físicas para estar al cien por ciento.

“Tuve problemas en la rodilla, pero la verdad me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River, he jugado prácticamente todos los partidos, vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América”, complementó.

Paulo Díaz jugará su segunda Copa América con Chile: estuvo en 2019, pero no en 2021 | Photosport

Paulo Díaz quiere aportar su experiencia en la Copa América

“Como todas las Copas América, uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada dentro del grupo, ellos me entienden y me saben querer como soy”, manifestó también Paulo Díaz, quien suma 46 apariciones con la Roja.

“Espero que de aquí en adelante sea distinto ser de los más grandes, tomar ese rol, compartir experiencia para los jóvenes y ayudarlos para remar para el mismo lado, y competir la mayor parte del torneo”, sumó.

