Futbol, Colo Colo vs Godoy Cruz. Segunda ronda, Copa Libertadores 2024. El arbitro Andres Matonte es fotografiado durante el partido de copa libertadores entre Colo Colo contra Godoy Cruz disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 29/02/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Colo Colo vs Godoy Cruz. 2nd round, Copa Libertadores 2024. Referee Andres Matonte is pictured during the copa libertadores match between Colo Colo against Godoy Cruz at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 29/02/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport