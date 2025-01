Colo Colo no vive días tranquilos y a la teleserie que tiene con Maximiliano Falcón, se suma la de otro miembro del plantel que aún no tiene asegurada su permanencia, se trata de Erick Wiemberg, lateral izquierdo que aún no forma parte oficial del plantel, a pesar de este encontrarse en la pretemporada alba y de incluso presentar la camiseta 2025.

Es en ese contexto donde Raúl Villablanca, presidente de la SADP valdiviana, conversó con La Tercera y dio su parecer con respecto a la oferta de 80 mil dólares que el Cacique habría ofrecido por Wiemberg.

Presidente de Valdivia se enoja por “chistosa” oferta de Colo Colo

En conversación con el medio antes mencionado, Villablanca señaló “Somos dueños del 50 por ciento de los derechos económicos. Hay acuerdo, contratos, pero La Calera siempre nos ha bypasseado. Nos dicen que Wiemberg ha ido gratis a Colo Colo. Todos los años les han pasado jugadores. Algo han obtenido. Y de ese algo no hemos visto nada”.

Con respecto a la oferta de los Albos, el mandamás valdiviano agrega que “Les llegó una oferta de Colo Colo, firmada por Daniel Morón. Entenderás lo que nosotros contestamos. Es un chiste. No sé qué pretenden (…) En ningún caso lo vamos a vender en una cifra como esa” , adelantando una noticia que ya había dado el periodista, Christopher Brandt, en su cuenta de ‘X’; “Estamos evaluando ejercer la recompra del pase sobre esos US$ 80 mil dólares -Hay que igualar la oferta que llegue-. Wiemberg volvería a ser íntegramente nuestro”.

¿Jugaría Erick Wiemberg en Valdivia? Con respecto a qué pasaría si hacen uso de la opción de recompra, Raúl Villablanca fue enfático en señalar que de comprar a Wiemberg lo vendería rápidamente a cualquier club y no necesariamente a Colo Colo “Obviamente, no va a jugar con nosotros. Lo negociaremos rápidamente a otro club. Ahora, si Colo Colo lo quiere bajo los términos que nosotros queramos, felices igual”.

Finalmente, el mandamás sureño cerró diciendo que están decididos a llegar a cualquier instancia y que “Vamos a exigir nuestros derechos, porque es lo que corresponde”.

