Colo Colo y Universidad Católica chocan este jueves 3 de octubre para ponerse al día en el Campeonato Nacional, donde ambos se juegan cosas importantes. Los albos buscan entrar en una racha para seguir soñando con el título, mientras que los cruzados quieren asegurar la clasificación a Copa Libertadores.

En la previa, Maximiliano Falcón quiso calentar el partido y le mandó una advertencia a Fernando Zampedri, quien anhela quedarse con el récord exclusivo de goleador de la institución. “Si lo marco yo, no va a hacer ningún gol. Si lo marco yo, vamos a ver cómo se mueve”, dijo Peluca.

El desafío no le gustó para nada a Rafael Olarra, quien se mostró en contra de este tipo de declaraciones. “No me gusta lo que dijo Falcón. No me gusta esto de ‘seamos honestos, digamos todo antes de la previa’. Para mí, el jugador tiene que hablar dentro de la cancha“, disparó en ESPN.

“En la cancha es donde se habla. ¿Por qué antes? ¿Para qué? Para mí, que un delantero dijera que yo lo voy a marcar, era lo mejor que me podía pasar. Juega en contra. Me parece que en este último tiempo hemos escuchado voces más liberadas, pero a mí no me gusta“, agregó.

Maximiliano Falcón dijo que Fernando Zampedri no va a anotar contra Colo Colo | Photosport

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Universidad Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica está pactado para este jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental. El encuentro entre albos y cruzados es válido por la fecha 24 pendiente del Campeonato Nacional.