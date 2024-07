¿Quién transmite Colo Colo vs Unión Española? TV o STREAMING para ver hoy al Cacique

Colo Colo tiene la obligación de siempre luchar por el título y en la segunda rueda del Campeonato Nacional, debe comenzar con una victoria para meterse en la discusión. En la 16° fecha, los Albos se enfrentan a Unión Española. Revisa la transmisión en TV y streaming.

Los dirigidos por Jorge Almirón están en el 5° lugar con 26 puntos, a 8 unidades del líder que es Coquimbo, a la espera de lo que haga Universidad de Chile en esta jornada. Con la disputa de la Copa Libertadores y también de la Copa Chile, los Albos sufrirán un desgaste importante, por lo que no pueden darse el lujo de dejar puntos en el camino que podrían extrañar más adelante. Será un intenso segundo semestre.

¿Quién transmite a Colo Colo vs Unión Española?

El partido podrá ser visto en televisión por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación Max. Conoce las señales de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

¿A qué hora es el partido de los Albos en el Campeonato Nacional 2024?

El encuentro entre Colo Colo y Unión Española será este domingo 21 de julio a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental de Macul.

Sin refuerzos en cancha

Colo Colo por ahora solo ha contratado a Javier Correa para el segundo semestre. Sin embargo, el delantero argentino se lesionó y no podrá estar contra Unión Española. De hecho, todavía no debuta. Mauricio Isla ha sonado con fuerza, pero de momento todavía no ha sellado su arribo a Macul. En agosto tendrán que disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior.