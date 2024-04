Alfredo Stöhwing se refirió a los problemas que ha tenido con el dirigente albo. Remarcó que son cosas que no ayudan en nada al Cacique.

Presidente de Colo Colo fuma la pipa de la paz con Aníbal Mosa: "No hacen bien a la institución"

Colo Colo no sólo lo está pasando mal dentro, sino que también fuera de la cancha. El Cacique lleva tres derrotas al hilo, está lejos de pelear por el liderato del Campeonato Nacional y, para colmo, tiene a sus dirigentes peleados.

Días atrás uno de los directivos albos dejó su cargo y forzó nuevas elecciones para el próximo periodo. Esto ha desatado toda una guerra entre Aníbal Mosa y Alfredo Stöhwing, quien parece haberse cansado de esto.

El actual mandamás albo sacó la voz ante las polémicas en las que se ha visto involucrado con el dirigente y optó por fumar la pipa de la paz. Así quedó claro con sus palabras, en las que remarcó que una disputa así no le sirve de nada al club.

Alfredo Stöhwing firma la paz con Aníbal Mosa en la guerra por la presidencia de Blanco y Negro

Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa se han lanzado una serie de dardos a través de los medios de comunicación en los últimos días. Los dos bloques que se pelean por mandar en Colo Colo están de las mechas de cara a las nuevas elecciones, aunque parece que uno ya se aburrió.

Este miércoles, luego de realizar un millonario regalo de autos al plantel de honor, el presidente de Blanco y Negro sacó la voz. En conversación con la prensa el mandamás albo dejó en claro que no quiere más guerra para así no perjudicar más al club.

“Son parte de este periodo (las críticas). A mí no me gustan, no le hacen bien a la institución. Lo ideal sería tener una cuestión más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo Colo”, señaló.

Alfredo Stöhwing también sacó pecho por su labor al mando de Blanco y Negro. “Institucionalmente estamos mucho más fuertes. Si recorren el club, es otro mundo, todas las instalaciones para los juveniles, la pradera, la Casa Alba, los camarines, todo se ha mejorado. Desde afuera uno nota la repercusión y por eso el interés de las principales empresas del mundo por participar en la remodelación del estadio”.

Finalmente dejó en claro que no le interesa entrar en disputar con el Club Social y Deportivo, los verdaderos dueños del Cacique. “Hemos tenido una muy buena relación, hace años ha habido una especia de disputa entre Blanco y Negro y el Club Social que a mí siempre me ha parecido sin sentido, inoportuno y perjudicial para el club. He hecho todos los esfuerzos por tener buenas relaciones con el Club Social, estamos trabajando en conjunto y conversando permanentemente”.

Por ahora en Colo Colo esperan por la fecha en la que se llevará a cabo la elección del nuevo directorio. Alfredo Stöhwing espera seguir a la cabeza, pero Aníbal Mosa busca regresar al mando de la concesionaria que administra al club.

¿Cuándo son las elecciones de directorio en Colo Colo?

Colo Colo se prepara para nuevas elecciones en Blanco y Negro. Estas quedaron programadas para el próximo viernes 26 de abril, donde se conocerá al nuevo directorio.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora sólo piensa en volver al triunfo con un tremendo partido por delante. Este sábado 20 de abril a partir de las 17:30 horas el Cacique visita a Universidad Católica en el clásico.

