Esta tarde se vivirá un hecho clave para la definición del Campeonato Nacional 2024. Y no, no hablamos de algún partido importante en la parte alta por el título, sino de la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo.

Los azules acusan al Cacique de haber violado el reglamento ante la suspensión de Jorge Almirón, pidiendo que a los albos le quiten los puntos obtenidos en la victoria sobre Huachipato. Para la U el DT argentino tuvo injerencia en ese encuentro en el CAP, esto a pesar de no tenerlo permitido.

Uno que soltó detalles importantes sobre esta denuncia fue Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “en la U están seguros que con las pruebas que tienen pueden hacer dudar al Tribunal”.

“No me garantizaron que les daba los puntos porque eso ya no depende de la U. Lo que me dijo gente de la U es que tienen para hacer dudar al Tribunal, para ponerlo en jaque”, agregó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “algunos han preguntado, a mí me dijeron ‘no vamos a hacer el loco con esto’. Hay un par de pruebas que nos pasaron para analizar que efectivamente pueden dejar cola, que pueden generar un debate importante dentro del Tribunal”.

“Pedí que me pasaran las pruebas y me dijeron que no, que si se filtra… yo quiero dejar el margen de duda porque quiero ver qué es lo que finalmente presentan en el Tribunal”, concluyeron.

Cabe recordar que hoy durante la tarde sesionará la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sobre este caso. Jorge Almirón, previo al encuentro de Colo Colo ante Magallanes por la Copa Chile, entregará su declaración vía telemática.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Universidad de Chile por el título?

Albos y azules jugarán simultáneo este domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas. Mientras el Cacique será local ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental, la U visitará a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.