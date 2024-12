Eduardo Villanueva se transformó en la figura del equipo de proyección de Colo Colo. El portero fue clave en la definición a penales ante Unión Española y sumó un nuevo trofeo para el Cacique en el cierre del 2024.

El portero apareció en los momentos importantes y desde los doce pasos logró hacerse grande. Un triunfo que vino a confirmar una campaña donde también tuvo presencia en el equipo estelar, incluso en varias ocasiones como alternativa de Brayan Cortés y Fernando de Paul.

“En las cadetes de Colo Colo tenemos buen gimnasio, proteína, profesores y Kinesiólogos encargados de nuestro crecimiento. Esas son diferencias que marcan. Acá siempre te enseñan a ganar y a ser campeón”, expresó de entrada en el programa No es para tanto de TNT.

Sin embargo, el propio Edu confesó que el camino ha sido más complicado de lo esperado. Si hasta puso en duda su asistencia a Colo Colo para convertirse en futbolista profesional.

“Primero llegué a Palestino, estuve dos semanas. No quise ir a Colo Colo porque tenía miedo al rechazo. Después me demoré dos años, me daba miedo. Estuve en un proceso de captación con 100 niños”, confesó Villanueva.

Eduardo Villanueva confesó lo complicado que fueron sus inicios en Colo Colo

“Hasta que llegó el último mes y jugamos contra la categoría 2004. Ahí quedamos tres compañeros y al siguiente año empezamos a jugar con los cadetes”, recordó emocionado por el largo camino que ha recorrido hasta ser titular en el Cacique.

El futuro de Eduardo Villanueva

Pese a ser la figura de la reciente final del fútbol formativo, el portero Villanueva aún no define su futuro en Colo Colo. Por lo que también entra en la lista de negociaciones para el próximo año.

Pese a esto, el golero recalcó que tiene toda la esperanza en mantenerse en el Cacique y pelear por un puesto de titular. “Mi representante ahora está en negociaciones. Según él va todo bien. Ahora tras el partido del domingo solo pienso en disfrutar mis vacaciones. Sé que voy a seguir en Colo Colo, esa es mi idea”, sentenció.