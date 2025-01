Comenzaron las despedidas y es que ya se confirmó que el uruguayo Maxi Falcón será parte del plantel del Inter de Miami, equipo que lidera Lionel Messi, tras su polémica salida de Colo Colo.

Por lo mismo, a través de redes sociales que el jugador estaría pasando sus últimos días en territorio nacional antes de comenzar esta nueva etapa de su carrera.

En su cuenta de Instagram, su esposa Florencia Pouso, compartió una historia en donde estaban compartió con sus cercanos con la leyenda “despidiendo a Peluca”.

La polémica salida de Maxi Falcón de Colo Colo

El jugador que arribó a la escuadra alba el año 2020 se convirtió en uno de los favoritos de los hinchas debido a su cariño por la camiseta y su desempeño en la cancha.

Sin embargo, todo cambió a comienzos de este 2025 cuando se confirmó su salida del plantel tras no presentarse a la pre-temporada, a pesar de tener contrato vigente.

Esta situación dejaba claro el interés del jugador de dejar el equipo, lo que se oficializó hace pocos días.

En conversación con Daniel Arrieta de TNT Sports, el jugador explicó los motivos detrás de su decisión. “No había hablado ni había dicho nada porque había una negociación de por medio”.

“En lo personal es un sueño, me hubiese gustado que fuese de otra manera. La decisión que tomé de no presentarme a la pretemporada fue equivocada, pido disculpas por eso. En ese momento que no me presento, pensé -porque fue mi decisión- que podía meter algo más de presión”, señaló.

“Colo Colo quería tres millones y medio para ellos. Así empezaron las negociaciones y no pensaba que fuese un número tan alto. Con la insistencia de mi lado, bajaron el precio y llegaron a un buen dinero para el club”.

Agregando que lo que más le da pena es la situación con la hinchada. “Me hubiese gustado irme de otra manera. Me duele… No quería que pase eso, porque me considero un hincha más del club”.

“Quiero que la gente me entienda, que es un sueño para mí y la decisión que tomé fue incorrecta. Le pido disculpas a la gente”, agregó.

