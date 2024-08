Una de las últimas teleseries que quedó abierta del mercado de pases internacional tuvo como protagonista a Carlos Palacios, donde Boca Juniors vino nuevamente por sus goles.

Los argentinos, tal como pasó principio de la temporada, se la jugaron con una suculenta oferta a Colo Colo, que se elevaba casi a los 5 millones de dólares, pero que fue rechazada por falta de tiempo y por el momento que viven en la Copa Libertadores.

Por lo mismo, se llegó a hablar que la ausencia ante Everton se debía a una molestia del propio Palacios con Colo Colo, aunque fue el técnico albo Jorge Almirón quién explicó la situación.

“Bien. Hablo bastante con Carlos, no todos los días y también con otros jugadores. Estuvo latente la posibilidad al principio del torneo, que no se dio, ahora también se hablaba bastante y el último día creo que se había avanzado algo o una notificación de que había algo de Boca. Entiendo la parte del jugador, es joven, 24 años, es hincha de Colo Colo, que viene haciendo un recorrido importante en el club y se le abre la posibilidad”, comenzó su explicación Almirón.

Boca Juniors volvió a la carga por Carlos Palacios, pero Colo Colo le dijo que no.

Palacios quedó tranquilo

Fue en Deportes en Agricultura donde Jorge Almirón detalló qué pasó en esos días y cómo quedó finalmente Carlos Palacios, luego de una nueva frustración al no poder salir a Boca Juniors.

“Todo desenfoca, después con Everton hablé con él, acompañó al equipo entrenó bárbaro, está enfocado, está bien contento es la incertidumbre que le pasa a cualquier joven con una decision de vida. Está contento y se prepara para lo que sigue”, detalló.

Por lo mismo, deja en claro que pasó en la interna de Colo Colo cuando llegó la oferta, donde había una conversación con Aníbal Mosa que se respetó en todo momento.

“El club estuvo siempre con la misma idea, de que no se fuera ningún jugador porque lo más importante es lo deportivo. El presidente fue claro en que no se iba salvo por la cláusula. La negociación siempre estuvo segura de que no se iba a desprender, lo de la cláusula fue a último momento”, explicó.

