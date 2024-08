El Coco tiene confianza a pesar de que todavía no marca su primer tanto con los albos. "No me molesta", lanzó el refuerzo estrella del Cacique.

Javier Correa estuvo a punto de ponerle fin a la sequía goleadora que vive desde su llegada a Colo Colo. Un gran pase de Vicente Pizarro dejó en posición de gol al argentino, pero no pudo dirigir bien el remate y Santiago Mele, el arquero de Junior, ni se inmutó.

Tampoco pudo anotar en el duelo de ida ante el Tiburón de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ni frente a Universidad de Chile en la edición 196 del Superclásico. Luego de volver de Colombia, el Coco Correa sacó la voz para mostrar su alegría por la meta superada.

“Se cumplió el primer objetivo que me habían trazado cuando llegué. Feliz y contento de poder aportar. Obviamente que me gustaría que sea con goles, pero bueno, cuando no toca hay que seguir laburando”, aseguró a Cooperativa Deportes el ex delantero de Estudiantes de La Plata, quien fue la contratación estrella del Eterno Campeón en el último mercado de fichajes.

Javier Correa ante Junior en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Agregó que “yo estoy tranquilo. Sé la ansiedad que genera alrededor, pero no me molesta”. Siempre en ese diálogo con el periodista Rodrigo Gómez, Correa dio a entender que estará desde el comienzo en la visita al estadio Sausalito para jugar ante Everton por la 20° fecha del Campeonato Nacional 2024.

Javier Correa apuesta por romper su sequía en Colo Colo ante Everton

De todas maneras, Javier Correa sabe que mientras Colo Colo juegue y él esté disponible, habrá chances de cortar la sequía. Contra los Ruleteros, el trasandino ex Racing Club volverá a tener minutos. Al menos le reconoció a Cooperativa Deportes que hay tiempo suficiente para el descanso.

“No hay que relajarse, hay que seguirle metiendo. Los partidos son difíciles ahora en más”, aseguró Correa, quien festejó con mucho fervor junto a Maximiliano Falcón, autor del gol de la victoria alba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Peluca Falcón y Javier Correa festejan el gol del uruguayo. (Foto: Colo Colo).

Así las cosas, Jorge Almirón tiene dos alternativas a disposición para el centro del ataque: además de Correa, cuenta al paraguayo Guillermo Paiva. El “29”, quien está reservado por la selección Albirroja para la 7° y 8° fecha de las Eliminatorias 2026, tuvo un positivo ingreso en Barranquilla.

Es más, fue clave para la anotación del Peluca con un cabezazo hermoso que se estrelló en el travesaño. Como cualquier DT, Almirón sonríe por las garantías que ofrece tener futbolistas de buen nivel a disposición. Y hasta tiene la idea de juntar a Paiva y Correa en algún momento. Habrá que ver si ante el equipo de Esteban Solari lo aplicará.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton en la fecha 20 del Campeonato Nacional 2024?

Everton recibirá a Colo Colo en la 21° fecha del Campeonato Nacional 2024: el partido se disputará en el estadio Sausalito el domingo 25 de agosto desde las 15 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

Así van Colo Colo y Everton en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se ubica en el 2° lugar del Campeonato Nacional 2024 cuatro puntos por detrás del líder en la tabla, Universidad de Chile, aunque con un partido menos. En tanto, Everton marcha en el 8° lugar al cabo de 21 cotejos.

