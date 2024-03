Colo Colo deja atrás el Superclásico 195 tras ser derrotado por Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. El Cacique no tiene tiempo para lamentarse y este miércoles recibe a Sportivo Trinidense, por la revancha de Copa Libertadores.

Sin embargo, Arturo Vidal aún no da vuelta la página y en redes sociales sigue respondiendo a las críticas y bromas. El King fue apuntado por los albos en lo que respecta al desempeño y por azules burlescos.

En conversación con Paulo Flores y Redgol, el ex capitán de Colo Colo, Gonzalo Fierro, manifestó que “complica, sí. Pero Arturo en toda su carrera, aparte de ser buen jugador, ha sido una persona a la que le gustan las redes sociales, con todo lo que conlleva postpartido tanto en la selección como en sus equipos”.

“En lo personal no me genera polémica o que esté incentivando algo más allá de lo deportivo”, complementó el ex lateral derecho de Colo Colo.

Arturo Vidal es así

Fierro complementa que “si rinde en la cancha, siendo tan exitoso como es Arturo, el parámetro se ve distinto en cuanto a las generaciones. Vi muchos jugadores y ex futbolistas de la U celebrando, creo que es parte de la emoción que tiene ganar un Superclásico y después de tantos años”.

“Arturo es así. Si le molesta algo o alguien reacciona, es así, pero yo no le veo mayor cuestionamiento”, sentenció Gonzalo Fierro.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Sportivo Trinidense?

Colo Colo enfrentará a Sportivo Trinidense de Paraguay, este miércoles 13 de marzo, desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, por la revancha de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2024.