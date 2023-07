Colo Colo quedó eliminado de la Copa Sudamericana amén de un humillante 5-1 contra América Mineiro, por la revancha del repechaje a los octavos de final. El de Belo Horizonte es el colista del Brasileirao y jugó con suplentes.

Más allá de ser un resultado desastroso del Cacique, el medio nacional en general se siente herido por reflejar la incapacidad de todo el fútbol chileno para afrontar una competencia internacional.

Fue esta sensación de impotencia, frustración y rabia, y no burla, la que llevó a Francisco Sagredo a tirar una talla relacionada a la goleada recibida por el Cacique.

“¿Ya salieron los jugadores (del aeropueto), o no, Tomate?”, dijo Sagredo en Deportes en Agricultura en momentos en que Colo Colo llegaba desde Brasil. “No todavía”, respondió Cristián Alvarado.

“¿Sabes por qué no han salido? Porque están ayudando a la utilería que viene con los sacos de goles”, lanzó Sagredo molesto, casi en afán de herir el orgullo del plantel de Colo Colo para que dimensionen el papelón protagonizado y que no pase más.

Sin embargo, a Patricio Yáñez no le gustó nada la talla: “no, Pancho. Te pasaste ahí”, arremetió inmediatamente. “En serio ¿Has visto esos sacos de las pelotas?”, retomó Sagredo.

“No, no, no. Te pasaste ahí. Eso no lo acepto”, sentenció Patricio Yáñez, mientras Mauricio Pinilla miró de lejos la conversación para no meterle más leña al fuego: “yo mejor no voy a opinar nada”.