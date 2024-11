Por jerarquía: ex Colo Colo aplaude opción de Sebastián Villa y desecha a Diego Valdés

Colo Colo ya comienza a trabajar con todo en el armado de plantel para su centenario y no paran de aparecer opciones. En las últimas horas se conocieron de nuevos nombres en carpeta del Cacique, siendo dos las grandes apuestas.

El primer es Sebastián Villa, ex goleador de Boca Juniors y que hoy se encuentra en Independiente de Rivadavia siendo figura en Argentina. El otro es Diego Valdés, quien vive un complejo presente en el América de México, lejos de lo que fueron sus últimos años.

Ambos nombres pueden aterrizar en el Estadio Monumental, aunque los hinchas ya se dividen. Y un ex Cacique no se quedó atrás, recibiendo con los brazos abiertos a uno, pero descartando al otro. ¿La razón? La jerarquía.

Aprueban llegada de Sebastián Villa pero no la de Diego Valdés en Colo Colo

Los nombres de Sebastián Villa y Diego Valdés tomaron por sorpresa a los hinchas de Colo Colo. Ambos jugadores podrían ponerse la camiseta del Cacique en 2025 y así ser parte de los festejos del centenario.

Sebastián Villa comenzó a sonar con fuerza en Colo Colo para el 2025 y gusta, pero no así Diego Valdés. Foto: Independiente de Rivadavia.

Aunque un histórico como Gustavo de Luca cree que sólo uno puede estar. En conversación con RedGol, el ex albo aseguró que el objetivo principal debe ser no perder una columna vertebral. “Es uno de los grandes de América y se tiene que reforzar con una columna vertebral. Para competir, tendría que traer cuatro jugadores de jerarquía y por ahí va el camino para estar entre los grandes”.

En esa misma línea y en relación a Diego Valdés, no dudó en señalar que lo que se necesita son sandías caladas. “Tiene competencia internacional de por medio, la Copa Libertadores, así que hay que apuntar a volver a instancias finales y para eso se necesita jerarquía, jugadores probados“.

Pero al hablar de Sebastián Villa, no duda en ir hasta a buscarlo al aeropuerto. “Yo lo traería de nuevo a Boca. Es un valor importantísimo hoy, a Colo Colo le vendría muy bien“.

“Hoy juega en un equipo chico y el otro día le hizo un excelente partido a River. Asistencia, gol, está muy bien, rápido, no tiene más de 30 años así que ese sería un refuerzo de jerarquía“, complementó.

Finalmente, Gustavo de Luca dedicó palabras a la situación de Gonzalo Tapia, quien también suena pero se ve más lejano. “No sé si sería un buen refuerzo, no sé si Católica lo vendería para potenciar a Colo Colo. De salir, tendría que ser al extranjero, pero esas cosas en el fútbol se piensan a veces. Creo que es un buen nombre también, con un futuro bárbaro, pero no creo”.

Por ahora, en Colo Colo están enfocados en cerrar las renovaciones que tienen pendientes antes de ir a buscar refuerzos. El Cacique perderá a figuras claves como Brayan Cortés y Carlos Palacios, por lo que necesita nombres de jerarquía para reemplazarlos.

¿Cuáles son los números de Sebastián Villa esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Sebastián Villa ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales entre Beroe Stara Zagora e Independiente de Rivadavia. En ellos ha logrado marcar 9 goles, ha aportado con 7 asistencias y alcanza los 2.666 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Diego Valdés esta temporada?

Diego Valdés ha logrado disputar un total de 11 partidos oficiales en lo que va de temporada 2024/25 con el América de México. En ellos no registra goles, ha aportado con 2 asistencias y llega a los 573 minutos dentro de la cancha.