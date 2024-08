Estay alerta a Colo Colo por Javier Correa: "No entiendo su llegada, en México no le fue bien"

Colo Colo invirtió casi dos millones de dólares en Javier Correa, el delantero que asoma como la gran esperanza de gol para el Cacique. Un asunto que le llamó la atención al ex seleccionado Fabián Estay.

Radicado en México hace mucho tiempo, el Fabi señala a Redgol que lo vio jugar en Santos Laguna y no fue ninguna maravilla, por lo que no aprueba su llegada al Cacique.

“Veremos qué sucede con la llegada de Correa, que no la termino de entender. Llevaron a un jugador que sí rindió en Argentina, pero en México no le fue bien”, sostuvo el volante que el 95 jugó en Col Colo.

Agregó que “cuántos jugadores se llevaron de México que no rindieron. Correa para mí no era la solución, acá en México donde lo vi semana tras semana, donde no siempre jugaba, no tuvo mayor trascendencia”.

Correa aún no debuta en Colo Colo

Estay y el Superclásico

Fabián Estay jugó en Colo Colo y en Universidad de Chile, por lo que entiende perfectamente lo que se vive en la semana previa de un Superclásico entre los jugadores.

“Hay frases típicas, como los clásicos no se juegan lindo y hay que conseguir el resultado. Pero jugando bien hay más opciones de ganar. Me tocó ganar y perder en ambos equipos, es una semana especial y diferente”, sostuvo.

Eso sí, piensa que los albos deben demostrar por qué son un equipo copero. “Colo Colo debe marcar diferencia porque juega Copa Libertadores, que es un ritmo diferente. Y no haber jugador el fin de semana puede ser una ventaja”, cerró.