Emiliano Amor vive días especiales en Colo Colo. El defensa termina contrato a fines de temporada y, a pesar de que ha mostrado interés en quedarse, todavía no hay novedades respecto a una posible renovación. En medio de eso, vivió un momento muy lindo esta semana.

En redes sociales, Amor publicó una fotografía con un hincha, con quien se reencontró después de haberle regalado su camiseta hace tres años. No fue cualquiera: fue la camiseta con la que anotó el penal que le dio el triunfo a Colo Colo sobre Deportes Melipilla en el Campeonato Nacional 2021.

“Qué momento ese en 2021. Siempre recordaré ese penal y esa noche. Fue un placer verte y recordar ese día“, publicó el futbolista. El hincha es Nicolás Briones, quien le contó a RedGol cómo se dio esta tierna historia con Amor.

“El partido anterior al de Melipilla fue contra Wanderers, ahí fui con un cartel para que me diera la camiseta y no me vio, porque estaba en Caupolicán. Mi papá me dijo que subiera una historia y lo etiquetara, le hice caso y me contestó. Me dijo que para el próximo partido sí o sí“, recordó.

La historia de Amor y el hincha que tiene su camiseta más especial

“Ahí pasó todo lo que pasó. Fue el partido más loco que vi en una cancha, a Colo Colo le echaron a uno (Bruno Gutiérrez), Amor pateó el penal (a los 90’+6), sentí que me daba un ataque. Después le mostré el cartel y me apuntó, y me pasó la camiseta“, relató el hincha.

“Ayer, cuando lo vi, le dije que era una camiseta especial, porque me la regaló cuando le anotó a Melipilla. Me dijo, “¿En serio? Noo, que crack, te pasaste’, me dio la mano y me abrazó como si me conociera de siempre. ‘Que bueno que te la dieron, me alegro mucho’, me dijo”, narró.

“Ahí le conté que no se me había dado la oportunidad antes porque en mi casa la cuidamos mucho, no quería perderla o que me la robaran. Hasta el día de hoy la gente me pide esa camiseta. Me hablan y me preguntan que a cuánto la vendo, si la podría permutar. Pero no lo haría por nada”, siguió.

“Amor me dijo que nos sacáramos una foto con la firma, me preguntó mi nombre porque me la quería dedicar. Es muy buena onda y cariñoso, me dijo que la subiera para repostearla. Fue muy bonito”, cerró.