Colo Colo luchó, pero se quedó con las manos vacías en su visita a Fluminense por la Copa Libertadores. Los albos enfrentaron al vigente campeón en el Maracaná y se ilusionaron con rescatar un punto, pero un gol anulado de Cristián Zavala a los 77′ amargó los festejos colocolinos.

Con goles de Marquinhos y Germán Cano, y un descuento de Guillermo Paiva, el Cacique cayó por 2-1. A pesar del resultado negativo, Colo Colo dejó buenas sensaciones y mostró que quiere pelear en esta edición. Diego Rivalora, exfutbolista de Universidad de Chile, lo reconoció así.

El exdelantero aplaudió la actitud con la que jugó el equipo de Jorge Almirón. “Creo que Colo Colo hizo un tremendo partido. El resultado no es el ideal, no es el que esperaban los hinchas ni los jugadores, pero me gustó mucho la intención”, valoró el campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

“Un equipo grande tiene que ir a buscar estos partidos cuando son rivales difíciles, como son los brasileños y argentinos. Esta es la forma. Después, por detalles, se te puede ir el partido. Colo Colo tenía en frente al campeón. Pero la intención y la forma me gustó mucho”, consideró.

Su evaluación es la misma que hizo Almirón. “Enojado por el resultado. Vinimos a buscar otra cosa y el equipo lo demostró, mostró jerarquía, tomó riesgos que con estos rivales son muy peligrosos. El equipo estuvo a la altura y jugó como un equipo grande”, declaró el DT después del encuentro.

Ahora, los albos vuelven a enfocarse en el Campeonato Nacional para enfrentar a Cobreloa (lunes 18 de abril) y Universidad Católica (sábado 20). Después de eso recién retornan a la Copa Libertadores. En la tercera fecha de la fase de grupos recibirán a Alianza Lima (martes 23).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.