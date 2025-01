El fútbol chileno vive días complejos y trata de acomodarse en este 2025. El inicio de la temporada ya comenzó con el pie izquierdo con la suspensión de la Supercopa y el paro de jugadores. Aunque este último punto logró ser resuelto y la Copa Chile dio el vamos a un año que asoma más que complicado para Pablo Milad.

El tema es que ante la falta de liderazgo del presidente de la ANFP se han empezado a sondear nuevos nombres para reemplazarlo. Es así como asoma la opción de Aníbal Mosa para ocupar su lugar.

ver también “Ustedes saben que yo…”: Aníbal Mosa abordó la opción de ser presidente de la ANFP

El presidente de ByN fue pieza clave para resolver el conflicto con el sindicato de futbolistas. Por lo que ahora toma fuerza para asumir el mando en Quilín. “Debería ser el nuevo presidente del fútbol chileno. El sindicato se reunió con el y es líder en el consejo de presidentes. Se toma muy en cuenta lo que él dice”, reflexionó Gabriel Mendoza a Redgol sobre la posición que tiene Mosa.



El campeón de la Copa Libertadores en 1991 con Colo Colo además indicó que el mandamás de ByN tiene la espalda suficiente para asumir en la ANFP. “En el reciente conflicto con el SIfup, se notó que Milad delegó sus funciones en Aníbal Mosa y de asumir ese rol puede que lo haga mejor. Ojalá este capacitado para tomar ese fierro caliente”, sentenció Mendoza.

¿Hasta cuándo Aníbal Mosa es presidente de ByN?

El empresario volvió a ser el presidente de ByN en abril del 2024. Por lo que estará a cargo de la concesionaria por los próximos dos años, incluyendo el centenario. Cabe consignar que ya estuvo entre 2015 y 2018 y 2019 y 2021, en este último periodo estuvo marcado por la lucha por la salvación y el partido de promoción ante Universidad de Concepción.

Mosa asoma como opción para reemplazar a Pablo Milad

Etapa que busca dejar atrás con su gestión por los 100 años de Colo Colo y que contempla la remodelación del Estadio Monumental. Por lo mismo ha recalcado que se mantiene en su puesto.

Publicidad

Publicidad

“No está en mi mente, no es uno de mis objetivos. Ustedes saben que yo solo me desvelo por Colo Colo“, recalcó Mosa al ser consultado por su posible llegada a la ANFP.