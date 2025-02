Colo Colo buscará este lunes su primer triunfo como local en el campeonato nacional. El Cacique quiere seguir en racha y este lunes se mide ante O’Higgins con el objetivo de sumar tres puntos claves en la lucha por el título.

Es que la victoria de Universidad de Chile mete presión en el Estadio Monumental. Por lo mismo miso Jorge Almirón no quiere dar ningún centímetro de ventaja, por lo que dispone de su mejor gente para el duelo ante los celestes.

El tema es que la formación de este lunes cuenta con varias bajas. A los ausentes Salomón Rodríguez, Cristián Zavala, Marcos Bolados y Alexander Oroz, se sumó una nueva preocupación en defensa.

Según informó Daniel Arrieta, Colo Colo vuelve a jugar esta jornada con línea de cuatro. A diferencia de lo realizado ante La Serena, Almirón vuelve a una formación que ya le dio bastantes resultados.

El cambio en la defensa de Colo Colo

Pero uno de los titulares presentó problemas y sería esperado hasta último minuto. “Alan Saldivia en la última práctica del domingo no trabajó de manera normal junto con sus compañeros. Pregunté y me dicen que está bien solo que se hizo por precaución. Prefirieron cuidarlo para este lunes”, avisó Arrieta en Pelota Parada.

La formación de Colo Colo para enfrentar a O’Higgins

Ahora Almirón no se quedará de brazos cruzados. Pese a tener el visto bueno del jugador y del cuerpo médico, acudió a un viejo conocido como alternativa en caso de tener que mover la defensa antes del pitazo inicial. “Saldivia está ok, pero me mencionaron que en esa posición apareció Emiliano Amor”, aseguró Arrieta.