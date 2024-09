Colo Colo sigue trabajando en su intensa temporada, pero también comienza a tomar decisiones para lo que será el cierre de un 2024 con mucho por definir. Una larga lista de jugadores termina contrato y busca renovar para quedarse por lo menos un año más.

Por ahora son tres las figuras que están negociando para extender su vínculo con el Cacique, mientras otros esperan por un llamado. Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Leonardo Gil, Guillermo Paiva, Emiliano Amor, Ramiro González, Gonzalo Castellani y César Fuentes pueden partir al final de la campaña, por lo que comienzan a presionar.

Este miércoles en conferencia uno de ellos sacó la voz sobre su continuidad en el Cacique y dejó en claro que quiere quedarse. Sin embargo, remarcó que es algo que no depende de él por lo que está esperando un gesto para sentarse a conversar.

Erick Wiemberg ruega para renovar en Colo Colo

Erick Wiemberg ya le agarró el gustito a lo que es jugar por Colo Colo y no quiere que esto termine al final de la temporada 2024. El club hizo un esfuerzo a comienzos de año para que se quedara, pero las cosas han cambiado en el último tiempo.

Erick Wiemberg dejó en claro su deseo de renovar con Colo Colo. Foto: Photosport.

Este miércoles el lateral se refirió a lo que es su presente en el Eterno Campeón, donde es el titular por la banda izquierda. “Creo que el nivel siempre puede ir subiendo, es la meta de cada jugador. Si uno piensa que llegó al tope, está equivocado. Quiero seguir jugando, estando. El demostrar un nivel alto puede abrir una puerta en la selección”.

En esa misma línea, destacó que se ha preocupado de mejorar en sus puntos bajos. “El juego asociado es una buena virtud, el atacar. Últimamente me había costado lo defensivo y lo he ido mejorando. Entreno en todos los ámbitos para ir mejorando y ser más completo”.

Fue tras ello que Erick Wiemberg abordó su renovación, dejando clara su postura. “Yo he manifestado que estoy cómodo acá, me encanta el ambiente de seguir ganando cosas. Lo que pide la institución de ganar y ganar, me encanta, me motiva mucho. He manifestado mis ganas de quedarme, pero no depende de mí”.

Y es que a pesar del deseo del jugador, en el club contrataron a un lateral izquierdo de proyección en el último mercado de pases. Cristián Riquelme llegó para pelearle el puesto, por lo que dependerá de la decisión al final de la temporada para saber si finalmente se quedará o no.

Erick Wiemberg no quiere irse de Colo Colo y hará todo lo posible por demostrar que puede seguir siendo aporte. Por ahora, ha sido clave para llegar a los cuartos de final de Copa Libertadores y estar peleando en tres torneos distintos, por lo que méritos ha hecho.

¿Cuáles son los números de Erick Wiemberg en Colo Colo?

Desde su arribo en la temporada pasada hasta ahora, Erick Wiemberg ha logrado disputar un total de 67 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 5 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 5.350 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Erick Wiemberg y Colo Colo por ahora tienen la mira puesta en lo que será la ida de la Final Regional por la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024. El Cacique visita a Magallanes este sábado 7 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

