Colo Colo sigue con su sueño de Copa Libertadores y ahora enfrentará a River Plate de Argentina por los cuartos de final. Mientras los albos avanzaron de los octavos al eliminar a Junior de Barranquilla, el cuadro trasandino hizo lo propio ante a Talleres de Córdoba.

Uno que analizó lo que será este cruce copero fue Jean Beausejour, quien en sus calidad de comentarista en ESPN afirmó que el Cacique está capacitado para competir ante uno de los grandes del fútbol argentino. Sin embargo, también dejó en claro que con esta clase de rivales no está permitido cometer errores.

“River Plate ha tenido un nuevo aire presupuestario desde la llegada de Marcelo Galardo y eso termina influyendo en el armado del equipo”, aseguró el bicampeón.

En ese sentido, el ex lateral declaró que “soy de la idea que, en el desarrollo del partido, Colo Colo está capacitado para competir, de eso no tengo duda. Ahora, errores como los que tuvo en Santiago y que Bacca no aprovechó, River al primer detallito te lo hace pagar”.

“Equipos como estos, más allá que en el desarrollo pueda ser peleado, River te hace pagar ese tipo de detalles”, concluyó Bose.

¿Cuándo se jugará la llave entre Colo Colo y River Plate?

A falta de ser oficializado por parte de la Conmebol, el Cacique disputará la ida el 17,18 o 19 de septiembre en Santiago y una semana más tarde, el 24, 25 o 16 en Buenos Aíres, se jugará la revancha.

Según consignaron en TNT Sports, la dirigencia alba ya solicitó disputar el partido de ida el martes 17 de septiembre a las 18:30 de Chile. Ahora habrá que ver si la Conmebol está de acuerdo con este horario.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.