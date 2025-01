Colo Colo tuvo un 2024 muy exitoso. Claro que en un club tan exigente, muchas veces algunos futbolistas no tienen muchas opciones de jugar, como le sucedió a Ramiro González.

Los Albos ganaron dos títulos en la temporada pasada, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fueron eliminados por River Plate. González fue un actor secundario de la buena campaña y una vez que finalizó su contrato, no fue renovado.

El análisis de Ramiro González por su paso por Colo Colo

Luego de ser descartado en Colo Colo, Ramiro González no se demoró mucho en encuentrar club y continuará su carrera durante este 2025 en Everton de Viña del Mar. Desde la Ciudad Jardín, el defensor se dio el tiempo de hablar lo que fue su estadía en Pedreros.

“Hay una sed de revancha. Como todos saben, me tocó jugar poco en este último tiempo ahí en Colo Colo. De todas maneras, lo disfruté mucho, pero bueno, ahora hay nuevos aires y nuevos desafíos y contento, feliz de estar acá”, explicó el defensa argentino nacionalizado chileno en ESPN FShow.

Ramiro González llegó en 2023 a Colo Colo por pedido de Gustavo Quinteros. Tras la partida de este técnico, con Jorge Almirón no fue muy considerado. De todos modos, fue parte de los títulos de Supercopa y el Campeonato Nacional en 2024.

“Uno siempre es autocrítico, creo que por ahí el primer año donde me tocó llegar, que fue cuando estaba Gustavo Quinteros en la banca, fue donde más jugué. Por ahí las cosas no salieron como uno esperaba y en este último tiempo con Almirón no tuve tantas oportunidades, que creo que me ha ido mejor a diferencia con Gustavo, pero bueno”, reflexionó el central.

En dos años en los Albos, Ramiro González jugó 37 partidos y anotó 1 gol. Con Jorge Almirón en la última temporada solo estuvo presente en 8 encuentros, con 472 minutos en cancha. En Everton, a los 34 años, quiere volver a ser protagonista en el terreno de juego.

“No tuve tantas oportunidades y bueno, cumplí mi contrato y tocó armar las maletas y cambiar de rumbo. Obviamente las cosas no han salido como uno esperaba, uno siempre se ha brindado al máximo, entrené al 100 % y bueno, como te digo, es parte también de nuestra carrera el volver a empezar y no solo conmigo, sino que con la familia que me está acompañando”, cerró González.

