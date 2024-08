Los fanáticos de Colo Colo se siente viudos este fin de semana. Se suspendió el partido del equipo masculino ante Huachipato por el Campeonato Nacional y el elenco femenino, que debía jugar ante Unión Española, fue reprogramado este fin de semana.

Sin embargo los fanáticos del Cacique podrán seguir a los futuros cracks del Eterno Campeón, ya que en línea con la mayor visibilidad que Colo Colo le entrega a su semillero este fin de semana sus plataformas digitales ofrecerán una inédita alternativa para sus hinchas.

Este sábado se pueden ver los partidos de sus categorías Sub 15 y Sub 16 frente a Audax Italiano, por las pantallas de Colo-Colo TV, a lo que se sumará este domingo los partidos entre Colo-Colo y Palestino de sus categorías Sub 14 y Sub 13 a la 09:00 y 11:15, respectivamente.

Inédita transmisión de fútbol infantil de Colo Colo

Pero no solo eso. Colo Colo mostrará en sus pantallas, por primera vez, a dos de sus series más pequeñas. Los hinchas del cacique podrán observar los talentos de la Sub 11 y de la Sub 12 que jugarán frente a Unión La Calera desde las 13:00 horas.

Colo Colo TV transmitirá los partidos del Cacique

Estas transmisiones se suman a las que los albos han realizado todos los fin de semanas durante los últimos meses, con la incorporación del femenino formativo como máxima novedad. Cobertura que ha conseguido sorpresivos números de audiencia.

En la transmisión de las pasadas semifinales de las series Sub 19 y Sub 16 frente a Universidad de Chile Femenino, se conectaron más de 35 mil personas en cada transmisión, logrando casi 10.000 hinchas conectados de manera simultánea .

Buenos números que demuestran que si hay interés en el fútbol formativo en Chile.