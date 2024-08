Jorge Almirón se refirió al momento que viven sus centrodelanteros, quienes no han marcado en la segunda rueda. Aseguró que es cosa de tiempo.

Colo Colo no se alarma por la falta de gol de Guillermo Paiva y Javier Correa

Colo Colo cuenta las horas para saltar a la cancha a jugar, quizás, el partido más importante de la temporada 2024. Este martes el Cacique visita a Junior de Barranquilla por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la primera opción para avanzar a cuartos.

Tras la victoria por la cuenta mínima en la ida, el equipo dirigido por Jorge Almirón sacó una ventaja que los ilusiona. Sin embargo, esto también dejó en evidencia un gran problema que ha tenido: la falta de gol de Guillermo Paiva y Javier Correa.

Los dos centrodelanteros con los que cuenta el Cacique no han estado finos frente a la portería en la segunda rueda. Una situación que complica, especialmente porque Leandro Benegas, al que dejaron partir, ha brillado con Unión Española.

Colo Colo llama a la calma por la falta de gol de Guillermo Paiva y Javier Correa

Colo Colo ha tenido un dolor de cabeza toda la temporada por la falta de gol. Guillermo Paiva no anduvo bien en la primera rueda y el club fue a buscar a Javier Correa, quien llegó, se lesionó y recién está sumando sus primeros minutos con el Cacique.

Javier Correa apenas ha logrado jugar y no ha sido la solución a la falta de gol de Guillermo Paiva en Colo Colo. Foto: Photosport.

De hecho, mientras el paraguayo no marca desde el 23 de junio ante O’Higgins por la Copa Chile, el argentino no lo hace desde el 30 de mayo ante Huachipato cuando jugaba por Estudiantes. Un panorama complejo, pero por el que piden calma.

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa este lunes y se refirió a la sequía goleadora de sus centrodelanteros pensando en el duelo con Junior. “Es una final y son jugadores que están preparados”, comenzó señalando.

“Correa tiene jerarquía, viene de ser campeón y, cuando ganas, tienes eso adentro. Paiva lo llamó la selección y por algo es, el arco se le va a abrir y están trabajando para eso”, añadió.

Jorge Almirón no se quedó ahí y remarcó que ambos tienen claro que no pueden hundirse por su falta de gol. “Los delanteros viven de eso, se preparan, saben que tienen una o dos y la tienen que meter. Si no pasa, tienen que reponerse rápido”.

“Los jugadores de jerarquía son así y en un equipo como este hay que acostumbrarse a eso. Es algo natural, son momentos”, dijo antes de cerrar con una frase llena de ilusión. “¿Por qué no pensar en un gol de cada uno?”, sentenció.

Jorge Almirón confía en que Guillermo Paiva y Javier Correa se destaparán en Colo Colo lo antes posible. El Cacique necesita que sus cartas de gol cumplan con lo que se les pide, especialmente en un partido donde se juegan más que una clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Colo Colo con Junior?

Colo Colo por ahora se prepara para lo que será un duelo vital para seguir con vida en la Copa Libertadores. Este martes 20 de agosto desde las 20:30 horas el Cacique visita a Junior de Barranquilla buscando la clasificación a los cuartos de final del torneo.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Tras la Copa Libertadores, Colo Colo pondrá la mira en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. El Cacique se verá las caras con Everton de Viña del Mar el próximo domingo 25 de agosto a partir de las 15:00 horas.

