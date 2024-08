El triunfo de Colo Colo por la cuenta mínima ante Junior de Barranquilla, en la ida por octavos de final en Copa Libertadores, dejó sensaciones amargas en la prensa colombiana, quienes consideran que desaprovecharon una oportunidad para seguir en el certamen continental.

Así lo manifestó el polémico periodista Andrés Marocco, durante el programa F90 de ESPN en ese país, donde no sólo ninguneó la victoria del Cacique, al afirmar que “el partido fue espantoso, tan flojo, no me gustó Colo Colo ni Junior”.

Además, el comunicador miró en menos a Colo Colo, al asegurar que “demostró por qué le fue tan mal en la primera ronda“, para luego señalar que “Junior hizo un partido destemplado de todo punto de vista”. Incluso, calificó al equipo chileno como papaya.

“Junior tenía que haber ganado porque le dieron papaya para hacerlo, y uno cuando le dan esa papaya en Copa Libertadores y de visitante la tiene que aprovechar”, sostiene Marocco, quien finalmente hizo una atrevida predicción para la revancha del próximo martes 20.

Ninguneo de periodista colombiano a Colo Colo tras triunfo a Junior

A sabiendas de que el encuentro tendrá condiciones climáticas y deportivas diferentes, pues se jugará con alta temperatura y humedad ambiental, más un cuadro chileno que defenderá su ventaja con uñas y dientes, Andrés Marocco dejó en claro su pronóstico para la vuelta.

“Junior en Barranquilla jugando normalmente pasa por encima de Colo Colo para mí, y el resultado no es malo, es uno a cero, no es malo”, sentencia el comunicador.

¿Cuándo es la revancha por Copa Libertadores?

El encuentro de vuelta por octavos de final entre Junior y Colo Colo se disputará este martes 20 de agosto, a contar de las 20:30 horas (de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Cacique pasa de ronda con un triunfo o un empate.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.