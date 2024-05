Colo Colo se juega su continuidad en la Copa Libertadores 2024 y este miércoles visita a Cerro Porteño por la sexta fecha y última fecha del Grupos A del torneo continental. El Cacique llega necesitado de un triunfo para pasar a octavos de final y no sufrir un nuevo fracaso a nivel internacional.

Entre las bajas del Cacique están Arturo Vidal y Damián Pizarro, expulsados en el partido contra Alianza Lima. En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello lamentó la ausencia del King y afirma que el 23 es muy superior a Vicente Pizarro.

“Por su puesto que va a ser factor la ausencia de Vidal. Hay partidos de Copa en los que no tocó el balón, es cierto, y otros que estuvo bajo como contra Alianza y Cerro de local. En ese tono siempre está Vidal”, dijo Guarello.

Agrega que “lo que pasa es que jugó al comienzo de la temporada lesionado y era evidente, infiltrado y sin movilidad. Era pura cancha, las patas y el buche. Después se recuperó y empezó a jugar más, y ahora se dosifica. Con Iquique estuvo muy bien”.

Vidal más que Pizarro

“Evidentemente en este tipo de partidos, donde Colo Colo necesita una o dos jugadas que te puedan marcar el resultado, es más Vidal que Vicente Pizarro. Es así. Cómo te maneja, cómo irrita y saca a los rivales de los partidos. Cuántos jugadores ex Juventus, Bayern Múnich, Barcelona tiene Colo Colo. Lamentablemente no va a estar”, complementa King Kong.

Por otro lado, Guarello fue tajante: cree que Colo Colo se erige como serio candidato a ser campeón a fin de año y le entrega las claves a Jorge Almirón de cara al segundo semestre.

Guarello lamenta la ausencia de Vidal en duelo clave de Colo Colo.

¿Colo Colo podrá ser campeón? Consejos de Guarello

“Si Colo Colo no se despotencia, para mí Colo Colo es campeón. Acomodándose un poco la chaqueta, despachó a Palestino y Deporte Iquique sin despeinarse”, afirma JCG.

Guarello afirma que “con un 4-4-2, con Esteban Pavez como volante central, Arturo Vidal por derecha, Leonardo Gil por izquierda y Luciano Cabral adelante, de 9 y medio, Colo Colo tendría que andar. Con dos puntas, claro”.

¿Cómo le irá a Colo Colo contra Cerro Porteño?

“Para mí, lo mejor que ha jugado Colo Colo siempre ha sido con 4-4-2. Pero ojo, la prioridad de Colo Colo no es Cabral, la prioridad de Colo Colo es que no se vaya Alan Saldivia. Si te pagan la cláusula de dos millones y se va, tienes que salir a buscar un central porque Emiliano Amor no te da la campaña completa y Ramiro González no juega”, sentencia Guarello.

