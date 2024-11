Tuvieron que pasar casi 10 años para que Claudio Borghi anunciara su regreso a las canchas. El ex DT de la Roja pondrá una corta pausa a su rol de comentarista deportivo y se volverá a poner un buzo: ahora, para dirigir a Colo Colo en el Duelo de Leyendas contra River Plate.

El Bichi volverá a encontrarse con varios de sus exdirigidos en el duelo que enfrentará a varios exjugadores del Cacique y el Millonario el próximo sábado 7 de diciembre. Dirigirá, por ejemplo, a Gonzalo Fierro, Lucas Barrios y Matías Fernández, confirmados para el partido.

“Es una invitación muy especial, primero porque vamos a compartir con jugadores que son verdaderas leyendas en su país, y en este caso, de Colo Colo. Me parece extraordinario. Habrá una combinación de integrantes del elenco de 2006, jugadores de épocas anteriores, algunos nacidos en el club, y otros que han marcado la historia con su llegada”, destacó Borghi.

Además, en Bolavip, el DT dijo que “lo hago fundamentalmente para reencontrarme con muchos chicos que hace tiempo que no veo. La gran mayoría los he tenido, vivido buenos momentos y también mi hijo está muy entusiasmado de revivir momentos de cuando era jovencito“.

Colo Colo se reencuentra con el buzo de Colo Colo | Photosport

Claudio Borghi vuelve a dirigir… ¡Y a Colo Colo!

Será un gran desafío para Bichi Borghi, quien dijo que es difícil que vuelve a dirigir un equipo de manera regular. “Ofertas siempre hay, el problema es que vienen de afuera y ya no estoy tan dispuesto a irme de Chile. Lo hice en tres oportunidades y es complejo”, mencionó en Bolavip.

“Pensar otra vez en armar maletas para irme por un tiempo incierto a otro lugar no me convence. En Chile es difícil, porque hay muchos dueños, muchos empresarios y no estoy dispuesto a veces a trabajar con gente que impone más que ayuda. Lo veo difícil”, concluyó.

Duelo de Leyendas entre Colo Colo y River: ¿Cuándo es?

El Duelo de Leyendas entre exjugadores de Colo Colo y River Plate se desarrollará el próximo sábado 7 de diciembre a las 19:00 horas en el Monumental de Santiago. Las entradas todavía no salen a la venta, pero debería salir información dentro de poco sobre el proceso en Ticketplus.