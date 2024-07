Colo Colo está en un buen momento gracias a los resultados en el inicio de la segunda rueda. A pesar de que el equipo no juega bien, estar a dos puntos del líder Coquimbo Unido en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tiene la moral arriba de los jugadores.

De hecho hay una nueva bandita en el estadio Monumental que ha hecho buenas migas en el camarín del Cacique: Carlos Palacios, Maximiliano Falcón y el arribado este año Lucas Cepeda.

El ex Wanderers señaló hace unas semanas que “Peluca y Carlos, además de Arturo (Vidal), me acogieron muy bien desde que llegué. Me dan la confianza para poder demostrar lo que puedo dar en este equipo”.

Por lo mismo es que con Falcón y Palacios “tenemos el trío de celebración. Andamos para todos lados en el entrenamiento y aquí por suerte empezamos a celebrar los goles”.

El trío que ha hecho buena onda en Colo Colo: Cepeda, Palacios y Falcón

La promesa que Palacios hizo para Falcón

En el último partido ante O’Higgins, Carlos Palacios aseguró al llegar al estadio que lamentaba la ausencia de uruguayo Falcón, fuera por un resfrío. “Falta uno de la bandita”, comentaba al Lado B, espacio que produce Colo Colo.

Luego señaló que “falta uno de la banda, el afro, por eso le vamos a hacer un gol y se lo vamos a dedicar con pistolita para arriba”.

Si bien Palacios no fue el que marcó ante los rancagüinos, sí lo hizo Cepeda sobre el final del encuentro, algo que la Joya destacó.

“Yo te dije que la bandita hacía uno, es para el Peluca”, confesó haciendo el gesto con el que celebraron el gol del triunfo junto a Lucas Cepeda.