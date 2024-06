Jorge Almirón tocó varios temas, entre ellos el frustrado fichaje de Luciano Cabral por Colo Colo. A pesar del interés albo, el talentoso enganche de Coquimbo Unido continuará su carrera en un club relacionado al Grupo Pachuca: el “10” tiene todo acordado para fichar en Everton de Viña del Mar.

“Siempre estoy enfocado en el día a día y los partidos. Hubo especulación por nombres. Con los directivos hablé de algunos nombres que prefiero no nombrar por respeto y seguro que Cabral ha andado bien en el torneo”, expuso el entrenador argentino.

Aseguró que “los directivos saben lo que pienso y mi evaluación, pero el mercado es complejo para que lleguen pronto. Tiene que haber interés del club que lo quiere, el club que lo quiere vender y lo que quiere el jugador, dónde quiere ir”. Es decir, dio a entender que la voz de Cabral tuvo mucho peso en el desenlace de la historia.

Jorge Almirón en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Yo siempre voy donde me quieren. Después viene lo económico, el torneo, la ciudad. Hay evaluaciones particulares, entonces depende siempre de la elección del jugador y dónde quiere estar. Por eso no me preocupo mucho, conozco este tiempo de mercado”, dijo Almirón.

Puso más antecedentes sobre la mesa el exentrenador de Boca Juniors. “La directiva está haciendo su trabajo. Hay nombres, pero tengo que evaluar qué nos conviene al equipo y al club. Habrá un momento donde se juntarán muchos partidos y necesitaremos un plantel competitivo”, solicitó Almirón. Razón tiene: el club debe jugar los octavos de final de la Libertadores ante Junior de Barranquilla.

Almirón pasa la página de Cabral y se enfoca en otros refuerzos para Colo Colo

Jorge Almirón no tendrá a Luciano Cabral en el plantel de Colo Colo, que de todas formas sigue adelante con la búsqueda de incorporaciones. El Cacique ofertó por el delantero argentino Lucas di Yorio. “Traer por traer o algo similar a lo que tenemos no nos parece”, declaró el trasandino.

“Hay que ver estadísticas, edades, lo que pueden cobrar. Pienso en el club y el día a día. Hoy tenemos un vestuario sano y para mejorar espero jugadores de jerarquía y con buenas estadísticas, que rindan”, manifestó Almirón. Otro atacante por el que se ofertó fue el uruguayo Gonzalo Mastriani, aunque la respuesta en ese caso fue negativa.

Cabral no jugará más en Coquimbo Unido y tampoco irá al Cacique. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y cerró con más detalles de las variables que definen la contratación de un fichaje. “Uno puede tener muchos nombres, pero hay un montón de evaluaciones para tomar la decisión”, sentenció el entrenador, quien en su época de futbolista jugó para Santiago Wanderers.

¿Cuándo se abre el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que termine la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrirá el mercado de invierno en el fútbol chileno. Es decir, el fin de semana del 1 y 2 de junio. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

