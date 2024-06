Colo Colo sigue su preparación para lo que será el segundo semestre. El Cacique retoma la temporada el próximo martes ante Colegio Quillón por Copa Chile, y luego seguirá el campeonato nacional y la Copa Libertadores ante Junior.

Por lo mismo Jorge Almirón busca refuerzos a contrarreloj para el plantel. Sin embargo, en las últimas horas se reveló que Alan Saldivia tendría un importante ofrecimiento desde Italia.

Lo que fue reconocido por el DT de Colo Colo, quien ahora espera un esfuerzo de Blanco y Negro para no perder al central charrúa.

“No lo tomo como alerta. Ahora si Daniel Morón me dice que hubo un ofrecimiento importante por Saldivia y es difícil que diga que no el jugador porque hay una cláusula, ahí lo pensaría y hablaría con él. Pero no hasta que no haya nada concreto no me puedo referir”, alertó Almirón.

¿El reemplazante de Alan Saldivia?

Las ofertas afloran desde la Serie A sobre el defensa central. Por lo mismo, Almirón se adentró en el posible escenario que sería no contar con uno de los jugadores más regulares del primer semestre.

Saldivia podría salir de Colo Colo en los próximos días

“Cuando lo haya (si se va Saldivia), pensaré en un posible cambio. Pero yo le aconsejaría que se quede para afianzarse pero depende del ofrecimiento. Si se da, es bueno para cualquier jugador para ir a una liga importante en el mundo, pero mientras no pase, no me preocupa. En el mercado los nombres son así y, si andan bien, es bueno que hablen de ellos. Pero no me preocupo si no hay nada concreto”, sentenció.