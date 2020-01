Vicepresidente de Colo Colo: Garantizar un “tapado” para la Noche Alba sería una irresponsabilidad

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la conformación del primer equipo para la temporada 2020 y las opciones de tener un “tapado” en la Noche Alba, evento que se realizará el domingo 5 de enero, en el estadio Monumental.

"No hemos dado con jugadores en dos puestos, pero los demás están bien cubiertos, trabajando más de 10 días de pretemporada. Estamos satisfechos, aunque estamos buscando y no hay mucho. Lo que hay, escapa de nuestra realidad financiera. Traer por traer sería lo peor, y no estoy de acuerdo con satisfacer esa ansiedad de que tenga que venir un jugador", explicó el dirigente, aludiendo al caso de Brian Fernández que expresó públicamente su interés en llegar a los Albos.

Agregó que "llevamos más de un mes tratando de confeccionar el plantel y si lo logramos antes del domingo, sería espectacular. Y si no se filtra algún nombre, como funcionan las redes sociales, y que nadie se entere y guste a la gente, maravilloso. Pero no está planificado así. Garantizar un tapado sería una irresponsabilidad".

Al ser consultado sobre el anhelado delantero, el ex presidente de la ANFP dijo que "esperamos uno que venga a competir con Esteban Paredes y Javier Parraguez, para que el técnico tenga alternativas para afrontar los desafíos de la temporada", evitando dar algún nombre.

Sobre las opciones de Edson Puch llegando a Macul puntualizó que "en el puesto de puntero, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de los nombres que han surgido", evitando dar alguna luz si aún están interesado en el jugador.

"Colo Colo compite en desigualdad de condiciones con el resto. Nosotros no podemos traer a un jugador de 5 millones de dólares. Excede nuestro presupuesto, cotizamos en la bolsa y es muy complejo justificar el gasto. El fútbol chileno, con la organización que tiene, no lo permite", declaró refiriéndose a las pocas opciones que tienen de traer jugadores de mayor envergadura para pelear en el certamen internacional.

Finalmente, se refirió a las expectativas que hay en Mario Salar, técnico del Cacique, quien en esta temporada está conformando el plantel que él quería. "Con optimismo, se trabajó bien en la pretemporada, Mario tiene un amplio bagaje de los jugadores. Esperanzados en que nos den muchas satisfacciones. Que sea un año lleno de celebraciones".