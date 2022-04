Colo Colo hace rato apuesta por recibir a jóvenes talentos sudamericanos, como pasó con el argentino Pablo Solari, el uruguayo Alan Saldivia y el boliviano Ervin Vaca, para ampliar el abanico de opciones de futbolistas que puedan llegar al primer equipo.

Ahora pusieron la mira en otro trasandino: Germán Pared, defensor de 19 años que arribó al Monumental desde Independiente de Avellaneda y que estará a prueba por un mes en el Cacique para que demuestre sus condiciones.

En interesante charla con Deportes 13, su entrenador en las juveniles del elenco argentino, Sergio Benet, comentó las características de este zaguero que espera ganarse un lugar en Colo Colo. "Es muy fuerte, muy temperamental. Para el plantel profesional le falta todavía un poco. Un año más de juego. Potencialmente es un chico con futuro", asegura.

Asegura que "es central izquierdo, a pesar de ser diestro. Tiene capacidad de juego aéreo, hace goles en la otra área y defiende bastante bien. En la parte de altura no va a tener problema".

Agrega el estratega que el hambre de triunfo es un aliado para Pared. "Están buscando su oportunidad. Su deseo es jugar. El chico este es de Corrientes, no de Buenos Aires. Vive por y para el fútbol. Juega por convicción. A veces quedan libres por la acumulación de gente. Se trabaja muy fuerte acá en Argentina y la competencia es feroz", manifiesta.

Finalmente agrega que "técnicamente no es un gran dotado. No es un gran virtuoso, no lo es. Jamás miento cuando me preguntan por un jugador. Sí resalto su potencial. Seguro que de lateral izquierdo no puede jugar, ahí necesita otras cosas. Es un chico para formar de central, pues es muy pesado y robusto".