El rostro de TNT Sports realiza su particular análisis del Superclásico donde los más destacados, obviamente, fueron los dirigidos por Gustavo Quinteros, mientras barre el piso por el cometido de los azules.

Siempre después de un partido importante los hinchas esperan el análisis y las notas de Marcelo Vega, quien en "Todos somos técnicos" de TNT Sports, nos tiene acostumbrados a su ojo crítico.

Como era de esperar en el Superclásico las mejores calificaciones se las llevaron los colocolinos, que con el triunfo por 3-1 se fueron con puros azules para la casa.

El mejor fue Pablo Solari, a quien Vega le puso un 6,7: "Fue el mejor de la cancha y la gente también lo eligió como el mejor", destaca el Toby.

Lo sigue Gabriel Costa con un 6,5, donde el ex volante destaca "el cambio que ha tenido, porque era goleador en Perú y ahora está en el mediocampo, encara, se pasa jugadores".

Cerrando las buenas Vega se encarga de enaltecer la figura de Maxi Falcón, a quien evalúa con un 6,3. "Jugó bien, no se lo llevaron en velocidad, ganó todos los centros y en la marca estuvo bien. Larrivey, pese a que no le llegó mucho, no se vio. Para lo poco que le llegaron estuvo muy bien", comenta.



Los azules se fueron con números rojos

Para Marcelo Vega el cometido de la U estuvo tan mal, que solo chispazos de Marcelo Cañete en el segundo tiempo salvaron la plata. A la hora de poner notas, destacó que "la U era para cinco notas malas. Por ejemplo, no está De Paul que juega mal en algunas jugadas", comenta.

Para el ex volante de la Roja, Yonathan Andía obtiene una puntuación de un 2,2, porque "no fue su partido, no jugó bien".

A él le sigue el uruguayo Ramón Arias, con un pobre 2, de quien asegura que "no estuvo al nivel y uno no acostumbra a verlo jugar tan mal. Se notó mucho más la marca, en cada pelota la devolvió mal", fue tajante.

Para rematar su evaluación deja para el final al peor, aunque destaca que no fue por su juego. Mario Sandoval se llevó la nota 1 para la casa porque "no fue tanto por el juego, porque trata de jugar. No fue su gran partido, pero el patadón que pega cuando la U había mejorado un poco", cierra.