Leonardo Gil tras su gol a la U: "Es un sueño jugar por la selección chilena"

Este domingo Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Chile en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental.

La figura del encuentro fue el argentino-chileno Leonardo Gil, quien marcó el único gol a los 72 minutos con un zurdazo en la entrada del área.

Tras el partido, Leo Gil se mostró contento con su anotación: "Sabíamos lo que significa este partido, lo hicimos muy bien, feliz por el equipo, los compañeros, por la confianza que nos da el técnico, estamos formando un plantel muy lindo. Llegamos con confianza, ellos tienen jugadores de gran jerarquía, era una buena medida y lo pudimos sacar adelante".

Sobre la hegemonía del Cacique los clásicos jugados en el Estadio Monumental, señaló: "Sí, sabemos que Colo Colo es el club del pueblo y día a día la gente nos transmitía lo de los 20 años. Es una linda presión y responsabilidad. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero estábamos confiados".

Leo Gil marcó con un zurdazo a los 72' (Agencia Uno)

Gil reconoció que fue más protagonista en el segundo tiempo gracias a una movida de Gustavo Quinteros: "El técnico es el que ve todo. Hay jugadas que uno no se da cuenta adentro, me mostró que estaba muy atrás, me adelantó y ahí está la inteligencia. Me asocié más y me encontré con ese gol tras una buena jugada por derecha".

"Con humildad, sacrifico, somos un equipo consciente de las armas que tenemos y nuestras falencias, pero con trabajo, con este grupo hermoso… Estoy muy feliz con estos compañeros, entramos y todos nos respaldamos", comentó.

Sobre la opción de jugar en la selección chilena, afirmó: "Es un sueño jugar por Chile, llegar a un club grande como Colo Colo me dará esa opción de estar cerca. De la única manera es con la ayuda de este grupo, de mis compañeros y siguiendo así vamos a conseguir algo importante".