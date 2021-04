Chico Hoffens pierde la paciencia con Dudamel: "La U no tiene técnico, sólo hay una persona que reparte las camisetas"

Héctor Hoffens, ex delantero de Universidad de Chile, no se guardó nada al momento de analizar la derrota de los azules frente a Colo Colo en el Superclásico.

El "Chico" ya había criticado públicamente a Rafael Dudamel, DT de la U, pero esta vez fue más allá y afirmó que el club ni siquiera tiene un técnico.

"La U pierde porque no tiene técnico. Hay una persona que reparte las camisetas, que no sé cómo llamarle, pero no es técnico", señaló un enfadado Hoffens.

Sobre la actitud de los jugadores, comentó: "Hay una fuerte oposición a ir con fe, yo veo que cuando van al Monumental hay jugadores que les pesa demasiado la camiseta. No se la pueden nomás, y hay jugadores que no juegan a nada".

También cargó contra la dirigencia, por haber traído al venezolano: "Estamos pasados en el tiempo, no sé quién fue el genio que trajo a Dudamel. Primero que nada para dirigir a la U, para ser el técnico de uno de los mejores equipos de Chile, tiene que ser técnico de categoría. Este señor no le ha ganado a nadie, menos en Venezuela".

Recordar que Hoffens ya había cuestionado a Dudamel antes del Superclásico: “Es pura pinta, el verso y el buen diálogo. Le gusta mostrarse en la tele, anda con la mejor ropa. Si la U sigue con este técnico se va a ir directamente al descenso”