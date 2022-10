Suazo llora en la entrega de la copa y su madre pone la piel de gallina: "Le dije que desistiera y respondió que no"

Gabriel Suazo levantó la copa de campeón en Colo Colo y minutos después se emocionó con su familia en la cancha del estadio Monumental. Junto a sus padres estalló en lágrimas, seguramente recordando lo que vivió hace dos años cuando al Cacique no le salía nada bueno y era blanco de críticas.

Su madre, Luz Urbina, conversó con TNT Sports y detalló ese momento difícil que pasaron como familia. "Es un sacrificio de años, el 2020 lo pasamos mal, fue lo más duro de mi vida como mamá", comenzó relatando la progenitora del capitán albo.

"A nadie le gusta que insulten a su hijo, nos amenazaron de muerte, decían mentiras y que haya logrado esto adverso, que le demostrara a la hinchada cuanto ama esto, me enorgullece como mamá, continuó el relato.

Luego contó una infidencia familiar. "Le dije que desistiera y me dijo que no, me siento orgullosa del hijo que tengo", manifestó por haberla remado cuando estaba oscuro el panorama.

Lo pasaban tan mal como familia que la señora Luz aseguró que "llorábamos en silencio, a mi hijo menor le mandaban memes, le hicieorn ciberbullyng y Gabriel dio vuelta esto. Luchó, nos demostró como familia que se puede, lo mismo que a los jóvenes que empiezan, que se puede cuando se quiere".

Finalmente indicó que si se tiene que ir al extranjero, será feliz por su hijo. "Se merece todo en esta vida, ojalá irse afuera. Lo voy a extrañar mucho pero ha trabajado toda su vida para eso. Se lo ganó, trabajó duro física y mentalmente, se lo merece con creces".

Suazo dijo al final que "esto es un privilegio, ni siquiera lo soñaba, y ahora estoy acá levantando una nueva estrella para el equipo más grande del país y para el equipo de mis amores. No sé cuánto tiempo más estaré acá, pero siempre será mi casa. Vamos arriba Colo Colo la p.. madre".