El éxito de Pablo Solari en Colo Colo hizo que el radar del fútbol chileno pusiera atención en dos de sus hermanos. El menor, Mateo (19 años), se probó en varios clubes nacionales, sin éxito; pero el mayor, Santiago (25), tuvo acercamientos serios en 2022. Sin embargo, nada se concretó y este último cumplió su mejor temporada en Gimnasia de Mendoza, por la Primera Nacional.

El volante registró ocho goles en 25 partidos y tal como Pablo, llegó a Primera División. Defensa y Justicia contrató sus servicios y el mediocampista no tardó en dar dividendos: esta semana marcó su primer gol oficial en la Liga Profesonal Argentina y abrió el camino al triunfo a domicilio del Halcón sobre Gimnasia de La Plata (2-0).

El hermano del Pibe ingresó al comienzo del segundo tiempo y minutos más tarde celebró: pase filtrado de Kevin Facundo Gutiérrez, penetración de Solari y definición cruzada ante la salida del arquero Tomás Durso, en el 1-0 (66') de una victoria sentenciada luego con lanzamiento penal de Nicolás Fernández (68').

Santiago Solari contra Pablo Solari



El caso es que la emoción embargó a Santiago Solari, que antes había visto a su hermano Pablo descollar en Colo Colo y timbrar un traspaso millonario a River Plate. El destino quiso que el mediocampista esperara un tiempo más, pero en su tercer partido con Defensa se sumó a la senda goleadora familiar.

"Feliz porque trabajé mucho, me costó llegar a Primera División, me tocó pasar casi por todas las categorías del fútbol en el interior y hoy me tocó jugar en Primera. Estoy muy feliz, me tocó marcar...", exclamó el jugador de 25 años en diálogo con ESPN. Pero Pablo salió rápidamente a la conversación, cuando el periodista le consultó si le iba a "enseñar a definir" al Pibe.

"Naa, ¿viste el golazo que hizo el otro día (a Central Córdoba)? No compito con Pablo. Ojalá podamos enfrentarnos, compartir una cancha y que obviamente gane Defensa. Hablamos de eso, pero tranquilos, es paso a paso. Tenemos que tratar de que cada uno se enfoque en lo suyo y ya nos iremos a enfrentar en algún momento", adelantó Santiago.