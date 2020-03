Rubén Omar Romano se candidatea para Colo Colo: "Me encantaría y tengo contacto con Marcelo Espina"

La espera en Colo Colo para tener un nuevo DT se ha alargado. El Cacique aguarda por Luiz Felipe Scolari, pero el asunto sigue entrampado.

Ante esto, surgen más opciones. Ya lo dijo Harold Mayne-Nicholls: llegaron al Monumental 107 currículums y uno que se ofreció fue Rubén Omar Romano, argentino radicado en México de dilatada trayectoria en dicho fútbol.

"Nadie de Colo Colo me ha llamado oficialmente, pero me encantaría dirigir a allá. Es una institución grande en Chile, que tiene muchos títulos. Me encantaría dejar un tiempo México y Chile es un buen lugar", comentó a La Cuarta.

Asimismo, puntualizó que "con Marcelo Espina fuimos compañeros en México y aún tenemos contacto. Tengo experiencia en Copa Libertadores, con Morelia llegamos arriba en el toreo, a cuartos de final en 2002. Sería un lindo desafío para mi carrera. Además he dirigido a jugadores chilenos importantes como Reinaldo Navia".

Romano sólo ha dirigido en México a diversos clubes como Morelia, Cruz Azul, Pachuca, América y Atlas, donde registró su último paso en 2018. Ha llegado a cuatro finales en la Liga MX.