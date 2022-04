Con tres retornos estelares y una baja de consideración, River Plate comunicó la nómina oficial de 23 jugadores que viajarán en esta jornada a Santiago de Chile, para enfrentarse este miércoles a Colo Colo por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores (20:00 horas).

El elenco que encabeza Marcelo Gallardo ha tenido que hacer frente a reiteradas lesiones en el último mes, pero al menos podrá contar con tres elementos que estaban en duda para el enfrentamiento ante el Cacique en Macul.

El caso más destacado es el del veterano mediocampista Enzo Pérez, que abandonó prematuramente el encuentro del domingo contra Atlético Tucumán por una dolencia muscular. El capitán se recuperó a tiempo de entrar en la comitiva.

Así mismo, la lista confirma el regreso de Esequiel Barco, uno de los refuerzos estelares de la presente temporada y que vuelve de un desgarro, así como del uruguayo Nicolás de la Cruz, que se perdió el último duelo por una molestia física.

Distinto es el caso de Juan Fernando Quintero, la baja más importante, con otra lesión muscular. "Tuvimos la mala suerte de sufrir varias lesiones en el último tiempo", se justificó Gallardo en la antesala del viaje a Chile.

"Sufrimos bajas producto de la seguidilla de partidos, pero Juanfer no venía con mucha continuidad y tuvo una lesión muscular, no podemos atribuírselo a la gran cantidad de minutos. A veces no nos podemos anticipar, son cosas que pasan", puntualizó.

De acuerdo a lo que adelanta la prensa argentina, el cuadro bandasangre alineará a Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez.

Colo Colo y River Plate se enfrentarán este miércoles desde las 20:00 horas en el estadio Monumental, en el choque de líderes del Grupo F de la Copa Libertadores. El ganador tendrá prácticamente un pie dentro de los octavos de final.