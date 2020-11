¡Regresa Matías Fernández! La lista de citados en Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano

Este jueves, Colo Colo tendrá una verdadera final en el Campeonato Nacional. Desde las 18:30 horas, el cacique recibe a Audax Italiano sin otra opción que ganar para salir de último lugar de la tabla de posiciones.

Los albos son los colistas exclusivos de la Primera Divisón del fútbol chileno luego de siete años y están más que complicados en su lucha por salir del fondo. El triunfo de Deportes La Serena ante Cobresal dejó a los albos golpeados, pero con la chance de poder revertir la situación.

Gustavo Quinteros sabe que esta es una instancia límite y que ya no hay absolutamente ningún margen de error. Sabiendo que las lesiones no dejan tranquilo al club y la directiva no se mueve por refuerzos, saldrá con lo mejor que tiene a disposición para dar vuelta las cosas. Para ello, anunció el regreso de Matías Fernández.

Matías Fernández vuelve a las canchas luego de un mes y medio fuera por lesión. La última vez jugó ante Coquimbo Unido, donde sintió molestias sobre el final. Foto: Agencia Uno

Durante la mañana de este jueves, el club presentó la lista de citados para el encuentro ante los pupilos de Paqui Meneghini. El 14 es la principal novedad, ya que hace su regreso oficial a las canchas luego de un mes y medio fuera por lesión.

Fernández es uno de los jugadores que más ha esperado Quinteros. No solo por su experiencia, sino porque lo considera uno de los que es capaz de ponerse la pesada mochila de sacar al club adelante.

Revisa la lista de citados de Colo Colo ante Audax Italiano