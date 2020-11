Quinteros aún le tiene fe a Mati Fernández: "No está para 90 minutos, pero nos puede dar mucho"

Colo Colo vive un difícil momento y los resultados de sus rivales por el descenso han aumentado la presión en las últimas horas, no sólo por lograr triunfos, sino también por conseguir refuerzos que ayuden al club a dejar atrás su complejo presente.

Este miércoles Gustavo Quinteros, entrenador de los albos, se refirió en conferencia de prensa a la ausencia de varias piezas del equipo que complicaron en demasía las pretensiones del Cacique:

"Creo y vuelvo a repetir, el mayor rival que tenemos son los jugadores que tenemos afuera por lesión. No hemos tenido casi nunca a Blandi y Fernández a disposición, se nos lesionó Bolados, estuvo mucho tiempo fuera Mouche y ahora lo podemos usar medio tiempo. Dependiamos mucho de la actuación de Costa, de Suazo para organizar y generar fútbol", reflexionó el DT.

En la misma línea, el entrenador se refirió a la lesión de Iván Morales, pero dio una luz de esperanza revelando que aún confía en lo que pueda hacer Matías Fernández una vez que retorno a las canchas:

"Ahora perdimos a Iván y Bolados, pero recuperamos a Mouche y Fernández, que quizás no está para 90 minutos pero nos puede dar mucho", comentó Quinteros.

Respecto de la urgencia de incorporar nuevos fichajes, el trasandino aseguró que "hay negociaciones", y agregó: "pero no voy a hablar nada porque no tenemos nada concreto. La dirigencia se está moviendo, está intentando incorporar jugadores. Ojalá llegue alguien que nos de opciones y variantes para los próximos partidos, que serán importantes en la lucha para salir de la zona en la que estamos".

Quinteros cree que Matigol puede ser un aporte.

En relación a la dificultad de trabajar sin refuerzos, Quinteros se mostró preocupado, pero conforme del supuesto esfuerzo de los dirigentes para fichar jugadores.

"Muy difícil, es un momento en el mercado donde se complica contratar. No está abierto, los jugadores tienen contratos. Los que están libres no son de la categoría que necesitamos o en la posición que necesitamos. Hemos hecho esfuerzos, me consta que el club lo ha hecho", finalizó.