Portazo de Pablo Guede: "Es absolutamente descabellado que me ofreciera a Colo Colo"

El entrenador del Morelia de México, Pablo Guede, descartó de plano la posibilidad de dirigir a Colo Colo en el mediano plazo y echó por tierra las informaciones que lo vinculaban como candidato a la banca del Cacique después de la salida de Mario Salas.

En conversación con Deportes en Agricultura y Meganoticias, el técnico argentino aseugró que "es absolutamente descabellado que yo me hubiera ofrecido a Colo Colo, porque en mi proyección profesional no está el regreso a Chile".

"Es totalmente descabellado. Por suerte no tengo la necesidad de ofrecerme a ningún equipo porque estoy trabajando y no tengo en mi mente, ni en mi desarrollo profesional, volver a Chile. En ningún momento es lo que quiero para mi carrera", sentenció el ex DT del Cacique.

Según Guede, "dentro de dos años no pienso volver a Chile. No está en mi mente. Ya me utilizaron para decir que Antofagasta estaba detrás mío, me pusieron en una lista de la U que mi intención no es firmar ahí, y ahora esto de Colo Colo. Me toca cuando hablan de Colo Colo porque lo pasé muy bien, gané cuatro títulos y nunca perdí un clásico", aclaró.

En cuanto a su presente, el técnico reconoció que está "muy bien, muy contento. Me está costando un poquito más que el campeonato pasado, que llegamos a semifinales, pero el campeonato en México es muy competitivo y eso lo hace muy atractivo. Estamos a tres puntos de la liguilla, que es lo importante", completó.