Muchos fanáticos de Colo Colo llegaron en el último tiempo con carteles al Monumental para pedirle la camiseta a sus ídolos. Maximiliano Falcón es uno de los solicitados, quien accedió al pedido de un pequeño tras ganarle a Alianza Lima y le regaló la polera.

Sin embargo, unos delincuentes disfrazados de hinchas se aprovecharon de esta situación y le robaron la camiseta al pequeño, que quedó muy triste y se atrevió a escribirle al Peluca para que nuevamente le diera el obsequio.

"Hola Peluca, hoy al final del partido me regalaste tu camiseta y otros hinchas me la quitaron y me rompieron el cartel", fue el mensaje que le envió.

Agregó que "tú eres mi ejemplo a seguir, ya que eres muy bueno y juego en tu misma posición. Llegué llorando a mi casa porque yo sabía que me viste y me diste tu camiseta", lo mensajeó.

Luego escribió que "lamentablemente mi papá no pudo estar ahí para ayudarme. También los mismos hinchas me doblaron los dedos".

Finalmente le dijo que "el domingo iré al partido contra Cobresal, espero puedas jugar y regalarme tu camiseta", mensaje que fue contestado por el defensor del Cacique.

El Peluca le prometió que la camiseta "el domingo es tuya amigo, vos tranquilo. Vamos Colo Colo", mientras que Florencia, la esposa de Maxi, también vio la publicación y le dijo que "lamentablemente hay gente mala, pero eso que no borre tu sonrisa. El domingo te llevas la 37, te la hago llegar personalmente", por lo que la historia tendrá un final feliz.