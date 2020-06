Patricio Yáñez no le ve arreglo a la crisis en Colo Colo: "El quiebre es total y no sé cómo se arreglará"

La crisis en Colo Colo por el tema salarial parece no tener final y los mares aún no se calman para el bien de la institución. Blanco y Negro y los jugadores todavía no llegan a un acuerdo.

Pese a que las negociaciones han existido, desde hace unas semanas que las conversaciones son nulas entre la dirigencia y el plantel del Cacique, en medio de la crisis por el coronavirus.

Patricio Yáñez, ex jugador de Colo Colo y actual comentarista de fútbol, dio su opinión de la situación en Deportes en Agricultura, revelando que no ve por dónde un posible arreglo ahora y después.

Patricio Yáñez y su paso por Colo Colo

"Lo que hay que tener claro, tanto los que están en la mesa de dirigentes y los jugadores, es que Colo Colo interesa, es la institución. Yo no creo que vayan a tener posiciones en el retorno al fútbol de no entregar el máximo, por parte de los futbolistas y los dirigentes de Blanco y Negro de no entregarles las comodidades y beneficios al futbolista, eso sería impresentable también", expresó.

Para finalizar agregó que, "yo siento que el discurso que va a venir, cuando Anibal Mosa los junte y les diga ‘muchachos, que siga la relación como sea, como está, pero lo más importante es Colo Colo y la institución’. El quiebre es total y yo no sé como se arreglará, salvo que Paredes se junte con Mosa y lo lleve un día al vesturario, entremedio de un asado, la cuestión se puede arreglar, pero lo veo complicado".