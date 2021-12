El ex jugador albo habló con respecto a lo que ha sido la larga búsqueda en Colo Colo para contar con un centrodelantero y advirtió que eso podría terminar con el técnico argentino-boliviano tomando sus cosas para irse de Macul.

"Se va a mosquear": Patricio Yáñez advierte que Gustavo Quinteros no seguirá en Colo Colo si no le traen los refuerzos que pide para la temporada 2022

En Colo Colo siguen rondando nombres para reforzar la delantera de cara al temporada 2022, donde buscarán sacarse la espina del torneo anterior en el que finalmente perdieron el título al final tras liderar todo el año la tabla de posiciones, por lo que el uno de los temas más comentados es quien será el nuevo 9 albo.

Bajo ese contexto en Deportes en Agricultura avisaron que entre los nombres que sondean en Macul aparecen Juan Martín Lucero, Sebastián Sosa de Patronato, el paraguayo Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors y otros más, situación a la cual se refirió Patricio Yáñez.

Por eso, al ser consultado sobre la importancia que tiene para el Cacique traer un 9, Yáñez advirtió que es "vital, clave". Y después se la jugó con una atrevida apuesta: "Y si no llegan los refuerzos que él pidió yo no sé si Quinteros continúa en Colo Colo, es más una sensación mía".

"A ese extremo le pongo el acento a la importancia que tiene el 9 para Colo Colo, así de claro”, disparó el ex seleccionado nacional, quien tuvo respuesta inmediata de su compañero Cristián Caamaño para hablar acerca de las condiciones que debió haber establecido el DT al momento de extender su contrato.

“Ahora, desde el momento que renovó Quinteros uno imagina que le dieron cierta seguridad o certeza con respecto a la conformación del plantel 2022. En ese momento no podía asegurar él que iba a ser campeón, clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores y el ingreso económico es el mismo", señaló de entrada.

Tras eso, complementó que "entonces yo creo que no cambian demasiado las condiciones en cuanto a las promesas, las aspiraciones del técnico y lo que le puede traer la dirigencia".

"Pero hasta ahora, habiendo terminado el campeonato hace diez días no hay pistas un 9 cercano, de un volante ofensivo cercano y de las todavía inconclusas renovaciones de Gil y Vicente Pizarro. O sea, podríamos decir que hasta ahora se ha demorado la conformación del plantel”, continuó.

Después de eso Yáñez volvió a la conversación y comentó que “yo entiendo que debe haber ahí un tema económico, yo no sé si de alguna forma se traba la velocidad que tiene el que tenga que tomar las decisiones en el directorio, pero en verdad uno pensaría que comenzada la pretemporada la primera semana de enero debieran estar todos en Argentina".

E inmediatamente después disparó nuevamente para advertir que "si no ahí el hombre se va a mosquear. Él quiere partir con todo, y si no le tienes el 9 y no está el volante de salida el hombre se va a mosquear…”

Para cerrar, Caamaño recuerda que “además este sería el tercer mercado que no le traen el 9, entonces ya sería de verdad casi una tocada de oreja, porque si hay una posición con la que ha insistido es esa. Ya después pidió un reemplazo para Martín Rodríguez o podrá hablar de centrales, pero lo del 9 lo viene pidiendo desde que llegó a Colo Colo”.