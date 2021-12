El ex delantero enfatizó que, de no haber existido contagios de coronavirus en el Cacique, serían campeones. Acusó falta de prolijidad en los protocolos.

Colo Colo perdió toda la ventaja que tenía en la cima de la tabla de posiciones y, a una fecha del final, le dejó el título servido a Universidad Católica. El Cacique cayó ante Unión Española el domingo pasado y depende de un milagro para forzar una definición por el Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros había dominado el torneo a lo largo de toda la temporada, pero en las últimas fechas el desgaste físico y, más importante, psicológico le terminó pasando la cuenta. Esto se vio reflejado en la cancha, donde parecían un equipo muy distinto al del meses atrás.

Una de las grandes razones que explican la baja de Colo Colo fueron los casos de coronavirus al interior del plantel. Cuatro veces el Cacique se vio golpeado por la pandemia del coronavirus, perdiendo a sus figuras y siendo obligado a jugar con juveniles.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó el cierre de la lucha por el título y cómo los Albos pagaron caro el no contar con todos sus jugadores y se vieron obligados a disputar fechas claves con menores de edad.

"Los presidentes y dirigentes decidieron jugar con lo que haya disponible y eso es super difícil, hasta injusta, pero es lo que decidieron. Por algo se hizo, porque detrás había un bien común", lanzó de entrada.

Colo Colo tiene mejor plantel que la UC

Tras la frase mencionada anteriormente, Patricio Yáñez se metió de lleno a la cancha y se refirió a lo ocurrido en la pelea por el liderato. "Lamentablemente le tocó a Colo Colo y esto tiene que ver con haber utilizado elementos jóvenes en varios partidos, hace que pierda la ventaja que tenía en la punta".

Pero eso no fue lo único, ya que el ex delantero recalcó que, de no haber perdido jugadores, el Cacique era el campeón. "Yo no tengo ninguna duda que Colo Colo, jugando con su plantel normal, está por sobre Católica y hoy le estarían sobrando dos o tres puntos".

No obstante, Yáñez reconoce que los Albos se equivocaron en el control de la pandemia. "Dadas las circunstancias, lo que vivió, la falta de prolijidad en los protocolos, a Colo Colo le tocó vivir este drama, porque definitivamente lo es. Esto lo priva de obtener el campeonato".

Finalmente dejó en claro que, si el Cacique enfrentaba los partidos que jugó con juveniles con su plantel estelar, otra sería la historia. "En condiciones normales a lo mejor le ganaba a Ñublense y a Audax Italiano. Tal vez perdía, pero en circunstancias normales era lógico que veríamos otro desarrollo".

Por ahora, Colo Colo se queda en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 62 puntos, mientras que la UC es líder con 65 a una fecha del final. Para forzar una definición, deben derrotar a Deportes Antofagasta y esperar que los Cruzados no sumen ante Everton en Viña del Mar. ¿Habrá definición o este sábado tendremos nuevo campeón?