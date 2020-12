Pato Muñoz: "Marcelo Espina debe ser despedido de Colo Colo"

La crisis en Colo Colo parece no tener fin. El cuadro albo sumó su octava derrota de la temporada en el estadio Monumental y está cada vez más solo en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Los culpables se cuentan al por mayor. Y uno de los apuntados es el director deportivo del conjunto popular, Marcelo Espina, responsable del fichaje de los entrenadores y jugadores que hoy aparecen en el ojo del huracán.

El argentino no se la llevó pelada. Y desde su tribuna en Radio Cooperativa, Patricio Muñoz le arremetió con todo. "Lo de Marcelo Espina es un fracaso rotundo. Terminado el año se debe ir de Colo Colo, debe ser despedido de Colo Colo", sentenció.

El análisis surge a raíz de las decisiones que tomó el Cabezón: "Sólo tiene desaciertos, sólo malos jugadores. El scouting se hace mal. No estoy de acuerdo con los que dicen 'oye pero a todos nos gustaba Ronald de la Fuente cuando llegó'. Mentira. Es un scouting mal hecho".

Marcelo Espina está en el centro de la polémica en la horrorosa campaña que tiene a Colo Colo al borde del abismo. Foto: Agencia Uno

Luego compartió las responsabilidades. "A algunos les gustó (De la Fuente), probablemente, pero es un scouting mal hecho, porque se basa en videos, porque nadie -ni Mario Salas, ni Gualberto Jara, ni Marcelo Espina, ni Aníbal Mosa- vio todos los partidos de la U de Conce cuando vino. Vieron un video, que probablemente editó un representante, alguien que capaz que hasta tenga interés en la operación", reflexionó.

Dardos contra Mario Salas y Nicolás Blandi



Más tarde el comunicador apuntó a quien encabezó el plantel al inicio de la temporada. "Mario Salas es otro en el baile. El que pidió estos jugadores. Los pidió y en algunos casos, cuando le preguntaron por qué, dijo 'porque me gustan'. Tendrá que asumir", recalcó.

Los dardos también apuntaron a uno de los más criticados en el Cacique. Se trata de Nicolás Blandi, quien llegó con cartel de estrella y de sustituto natural de Esteban Paredes, pero apenas registra dos goles en 18 partidos y 865 minutos de juego.

Matías Fernández, Nicolás Blandi y Pablo Mouche no han estado a la altura de las expectativas en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Lo de Blandi es una vergüenza. Nicolás Blandi, un futbolista argentino, supuestamente de primer nivel, jugador salido de Boca, con pasada exitosa en San Lorenzo, viene, mira, no se esmera", cuestionó Muñoz.

"Ustedes dirán 'es que no le llega'. OK. No le llega la pelota: sal y embárrate un poquito. Tírate al suelo. Marca a alguien. Pide una pelotita. Sal del área. Yo encuentro que es vergonzoso el nivel de algunos jugadores", complementó el comunicador.